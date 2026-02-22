Martin: "Con esta moto puedo sacar mi potencial"

Jorge Martín se perdió el test de Sepan de hace dos semanas, el primero y más importante de la pretemporada 2026 de MotoGP, pero el español parece haber recuperado parte del terreno perdido por las lesiones que asolaron su temporada de debut con la Aprilia, y que le obligaron, una vez más, a pasar por el quirófano dos veces a finales del año pasado para arreglar las lesiones de la mano izquierda y el hombro derecho.

El español fuer segundo en la primera sesión del sábado (1.29.813) y acumuló hasta 65 giros al trazado de Buriram al final del día. Este domingo por la mañana, Martín sumó 34 vueltas más a su particular pretemporada, fijando un crono de 1.29.813 que le colocó 7º en la hoja de tiempos matinal. Volviendo de una recuperación y de una inactividad que se alargaba desde el test de Valencia en noviembre, el español no quiso forzar más su físico, por lo que no tomó parte en la primera parte de la sesión de la tarde.

"Ha sido un muy buen test", admitió el corredor español este mediodía en Buriram.

"Ayer probé varios elementos aerodinámicos, y creo que más o menos lo tengo claro", añadió.

Una ve decidido el paquete aero con el que empezará la temporada, Martín se centró en prepararse para la carrera con la que arrancará el curso el próximo fin de semana en esta misma pista. "Hoy estuve trabajando en electrónica y de cara a la carrera. Aún pierdo un par de dos décimas, pero sin duda siento que hemos dado un paso hacia adelante respecto del año pasado", apunta.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Aunque a falta de dos horas para la conclusión del test el corredor no había vuelto a la pista, Martín aseguró que tenía planes de hacerlo.

"Esta tarde daré tandas más largas, simplemente para ponerme un poco más a tope físicamente. Por el calor estoy bien, he trabajado mucho y la Aprilia, también", adelantó.

El tiempo de 1.29.167 que marcó esta mañana se queda muy cerca del 01.29.130 con el que logró el tercer puesto de la parrilla en 2024, cuando fue campeón con Pramac-Ducati.

"Hoy igualé mi récord personal en esta pista, eso significa que la moto va muy bien", dedujo.

Tras un año de calvario, caídas y lesiones, Martín logró, de momento, completar un test sin lastimarse. "Con esta moto creo que puedo sacar mi potencial, no tengo que hacer cosas distintas a como pilotaba en el pasado", apunto antes de poner los pies en el suelo. "Tampoco quiero ser demasiado optimista. No quiero hacer predicciones, simplemente iré carrera a carrera. Necesito carreras, y cada vez iré más rápido", matizó.

La clasificación de la sesión matinal este domingo colocaba a los cinco grandes favoritos en el top: Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Márquez y Pedro Acosta, terminando sexto Franco Morbidelli y séptimo Martín, que espera situarse en el grupo de cabeza este año.

"Ahora me encuentro mucho mejor a una vuelta, y creo que eso me puede colocar entre los siete u ocho primeros. No estoy lejos de mi 100% a nivel físico", zanjó.