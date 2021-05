El de Honda completó las 25 vueltas de la carrera del Gran Premio de España en Jerez cruzando la meta este domingo 9º, a algo más de 10 segundos del ganador, Jack Miller.

Márquez tuvo que soportar durante la prueba el dolor en la zona cervical producto de un fortísimo impacto tras caerse el sábado en los entrenamientos, y volver a hacerlo el domingo en el warm up.

Sin embargo, ante la importancia del test de este lunes, sobre todo para Honda, que no acaba de dar con la tecla de la moto de este año, Márquez explicó que iba a tratar de salir a pista y completar unas 40 vueltas.

Al final, Márquez solo pudo dar siete giros al trazado y plegar velas ante la fuerte sobrecarga muscular que sufría en la zona del cuello, hombro y brazo derechos.

“He intentado hacer el test, pero solo levantarme por la mañana de la cama ya he visto que tenía muy bloqueada toda la parte derecha, empezando por las cervicales y el hombro”, dijo Marc antes de abandonar Jerez.

Crónica del test: Viñales da más 100 vueltas para liderar el test de Jerez; Márquez apenas rueda

Márquez admitió que la carrera del domingo le pasó factura físicamente.

“Durante un fin de semana aguantas más o menos, pero en la carrera, con tantas vueltas seguidas cuesta bastante más y el brazo no trabaja bien, y eso hace que se bloqueen las cervicales y el hombro”.

La intención del de Honda era probar el nuevo chasis que ya utiliza Takaaki Nakagami y nuevas piezas para mejorar la moto.

“Lo he intentado, quería dar algunas vueltas para probar lo prioritario, lo más importante, pero no ha podido ser, he visto que no podía pilotar a un nivel aceptable para entender cosas, así que he parado”, admitió.

“Ha sido una pena, pero nos quedamos con las sensaciones del fin de semana, que fueron mejores que en Portimao. Es la situación que tenemos ahora, así que hay que tener paciencia, un poquito más, cada vez me siento mejor y a ver si en Le Mans podemos dar un paso más a nivel de confianza y de sensaciones con la moto”, zanjó el de Cervera.

Las fotos del test de MotoGP en Jerez

Marc Márquez, Repsol Honda Team 1 / 12 Foto de: Circuito de Jerez Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 2 / 12 Foto de: Circuito de Jerez Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 3 / 12 Foto de: Circuito de Jerez Francesco Bagnaia, Ducati Team 4 / 12 Foto de: Circuito de Jerez Jack Miller, Ducati Team 5 / 12 Foto de: Circuito de Jerez Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 6 / 12 Foto de: Circuito de Jerez Johann Zarco, Pramac Racing 7 / 12 Foto de: Circuito de Jerez Marc Márquez, Repsol Honda Team 8 / 12 Foto de: Circuito de Jerez Marc Márquez, Repsol Honda Team 9 / 12 Foto de: Circuito de Jerez Marc Márquez, Repsol Honda Team 10 / 12 Foto de: Circuito de Jerez Maverick Viñaales, Yamaha Factory Racing 11 / 12 Foto de: Circuito de Jerez Pol Espargaró, Repsol Honda Team 12 / 12 Foto de: Circuito de Jerez