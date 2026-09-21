Marini y su problema en Austria: "Una aleta de Quartararo se estrelló contra mi pecho"

Aunque Luca Marini terminó en 14ª posición la carrera principal del Gran Premio de Austria de MotoGP, el italiano pudo acabar contento de no haber sufrido grandes consecuencias físicas en un incidente que sucedió durante la prueba.

El corredor transalpino de Honda confesó al bajarse de la moto que su actuación se vio trastocada cuando uno de los restos de la Yamaha de Fabio Quartararo, concretamente una aleta de la M1, se desprendió de su lugar original y acabó golpeando contra su pecho.

El hermano de Valentino Rossi ya no estaba teniendo su fin de semana más fácil de 2026 en el Red Bull Ring, al clasificarse 15º en la parrilla de salida, aunque como segunda mejor RC213V delante de Diogo Moreira y de Takaaki Nakagami, sustituto de Joan Mir por enfermedad del mallorquín.

En la carrera al sprint, Marini no pasó de la 13ª posición, a más de 15 segundos del ganador, Jorge Martín. En la prueba larga del domingo, el #10 pasó gran parte de la prueba fuera de la zona de puntos, e incluso lejos de Johann Zarco, que desde el viernes fue con solvencia la mejor Honda. El camino de Marini acabó cruzándose con el de Quartararo en la segunda mitad de carrera, a medida que el francés de Yamaha iba perdiendo posiciones.

Marini rebasó a su rival de la casa de Iwata en la vuelta 21 de las 28 programadas, precisamente para tratar de colarse en el Top 15. Sin embargo, su breve duelo se vio marcado por el incidente anteriormente descrito: Marini quedó dolorido tras recibir un fuerte golpe de un alerón que se había desprendido de la Yamaha. Con todo, pudo terminar 14º, rascando dos puntos, delante de Moreira pero detrás de un sorprendente Nakagami.

"Creo que era el alerón de la moto de Quartararo, porque vi una pieza azul que me golpeó al frenar en la curva 4", recordó Marini tras la carrera a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "No sé si Fabio tuvo algún contacto con alguien en la recta entre las curvas 3 y 4. Vi el alerón, intenté esquivarlo, pero se estrelló aquí [señalándose el pecho]".

Luca Marini, Honda HRC Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Me dolió mucho, durante esas dos curvas. Después, intenté olvidarme de ello y volver a concentrarme en mi pilotaje", siguió un Marini que luego tranquilizó sobre su estado físico: "Estoy bien. Estaba solo un poco preocupado al principio. Tengo un poco de dolor aquí, en el pecho, pero, afortunadamente, todo ha salido bien; podría haber sido mucho peor".

En los últimos compases, Marini fue capaz de rebasar a Moreira, compañero de marca en el equipo LCR, por la 14ª posición. Su desventaja respecto a la Honda de Zarco fue de seis segundos, y lo más preocupante es que acabó detrás de Nakagami. El italiano de 29 años explicó explicó que el neumático trasero llevado a Austria por Michelin, con una carcasa más dura que la habitual, le afectó más que a otros pilotos de la parrilla.

"Me costó mucho con este neumático trasero", afirmó. "Tuve muchos problemas con la temperatura en la parte trasera, y sufrí mucho deslizamiento. No pude sacarle más partido".

"No estaba abriendo el acelerador, mantenía la moto completamente recta, no utilizaba el dispositivo de altura y trataba de mantener la temperatura lo más baja posible. Pero incluso así, tenía 20 grados más de temperatura en la goma que los demás pilotos de Honda, así que la verdad es que no lo entiendo. Claro, quizá sea porque soy alto y peso más que los demás, pero joder, he pasado un sábado y un domingo realmente duros. No me lo esperaba", lamentó para cerrar.