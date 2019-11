Lorenzo: “He sido de los más consistentes, pero también de los más lentos”

Sepang.- Jorge Lorenzo volvió a los puntos por primera vez desde el Gran premio de San Marino. Igual que entonces acabó 14º, aunque esta vez se quedó a poco más de medio minuto del ganador, Maverick Viñales. Después de la debacle de Australia, el balear da un pasito adelante.

"Lo positivo es que he sido constante, todos mis giros han estado en siete décimas de diferencia", explica Lorenzo. "El martillo aún está allí, ahora falta la mantequilla. He sido de los más constantes pero también de los más lentos. Salir desde tan atrá en MotoGP es muy difícil por las turbulencias que crean las motos que van delante. Tienes que esperar a que el grupo se divida. Además, sufrí mucho con en depósito lleno".

El piloto de Honda estaba siendo superado claramente por Johann Zarco hasta que el francés se fue al suelo.

"Johann está muy fuerte, no se ha lesionado y la moto de 2018 es menos física, más amigable que la de este año. Él lo ha hecho muy bien y yo, mejor, porque me he acercado a esos 30 segundos de diferencia con el ganador", indica.

Aunque la 14ª posición sigue estando muy lejos de lo que cabe esperar de un cinco veces campeón del mundo, los puntos sumados hoy podrían servir para conseguir el título por equipos al Repsol Honda.

"He sumado dos puntos que pueden ser muy importantes para pelear el título de equipos, que intentaremos conseguir en Valencia, un circuito que no es favorable a Ducati", recuerda.

Allí, después de la carrera, arrancará el test en el que probará la moto de 2020.

"Como siempre he hecho en mi vida, pienso en el presente y en Valencia así lo haré. Cuando termine la carrera pensaré en el test", zanja.