Mir: “Me han penalizado solo porque soy un novato”

Sepang.- A cuatro vueltas para el final de la carrera, Mir estaba luchando con Jack Miller por el octavo puesto, apareciendo en escena, desde atrás, Johann Zarco, que pasó al de Suzuki y se fue a por el australiano. En ese momento el español se tocó con el francés y éste se fue al suelo.

Dirección de Carrera sancionó al de Suzuki con una long lap, lo que aprovechó Danilo Petrucci para adelantarle y acabar 9º por delante del español.

Mir estaba muy enfadado con lo sucedido y por una decisión de la cual cree que salió excesivamente perjudicado.

Crónica del GP de Malasia: Inapelable triunfo de Viñales en Sepang

“Sobre el accidente con Johann creo que él no vio que yo quería adelantar también y le pillé el interior, pero no fue mi culpa”, aseguró.

“Me impusieron la penalización del rodeo (long lap) solo porque soy un novato y es lo más fácil. No estoy de acuerdo. A mí me han tirado muchas veces, pero yo soy un novato y me lo hicieron pagar así. Llegará un día que no lo seré”, subrayó.

Y no solo eso, sino que el balear cree que la prueba de su inocencia llegó tras el final de la carrera.

“Zarco vino a disculparse, eso significa que yo no tengo la culpa. Tampoco creo que fuese culpa de él”.

Mir había dominado el warm up de la mañana y tenía muchas esperanzas de hacer una buena carrera.

“Dimos un paso adelante en términos de ritmo, pero no lo pude demostrar porque aún tengo problemas para respirar, como consecuencia del accidente en Brno. Cuando hay humedad no puedo respirar bien y me canso mucho. Fue la peor carrera de mi vida, agonicé mucho y tenía que ir aflojando porque sino no acababa la carrera”.

“Tengo que hablar con los doctores porque necesito más tiempo”, de recuperación.