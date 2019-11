Rins: “Si hubiera hecho algo mal, los comisarios me habrían penalizado”

Sepang.- El de Suzuki no ganó ni perdió posición tras la agitada salida de la carrera y se mantuvo séptimo los tres primeros giros. Pero el catalán necesitó hasta ocho vueltas para poder pasar a Jack Miller y colocarse quinto, detrás de Valentino Rossi.

“Fue una carrera de menos a más. Con Miller he perdido tiempo y la batalla fue intensa”, admitió Rins al final de la carrera.

Antes de poder adelantar al australiano, Rins le dio un ‘topetazo’ en un intento de adelantamiento por el interior, perdiendo la aleta derecha de su Suzuki.

“Jack ha abierto la puerta, yo me he metido y entonces él se ha cerrado de golpe. Nos hemos tocado y he perdido una ala, aunque eso no me ha afectado mucho”, explicó.

La acción no mereció investigación por parte de Dirección de Carrera, a diferencia de lo sucedido con Joan Mir, que sí fue sancionado.

“Si hubiera hecho algo malo, los comisarios me habrían penalizado”, alegó el #42.

Después de la victoria en Silverstone el pasado mes de agosto, el barcelonés no ha podido pasar del quinto puesto en los seis últimos grandes premios.

“Estamos sufriendo en el principio de las carreras desde hace algún tiempo. Nos cuesta encontrar tracción”, justificó.