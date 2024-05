Lorenzo: "A Márquez no le interesa el color; le iría bien quedarse en Gresini"

Ducati sigue avanzando para confirmar al segundo piloto para el equipo oficial, aquel que acompañará a Pecco Bagnaia a partir de la temporada 2025. La marca italiana se fijó como una fecha posible para el anuncio el Gran Premio de Italia en Mugello de este fin de semana, y aunque siguen avanzando en la cuestión, el anuncio será después de esta séptima cita de MotoGP 2024.

Sea como fuere, la confirmación está cada vez más cerca, y en el paddock se siguen haciendo múltiples cábalas sobre qué piloto será el afortunado para subir a una de las motos más deseables de toda la parrilla. Con Enea Bastianini aparentemente cada vez más fuera de la ecuación, los focos se han centrado en Jorge Martín, claro líder de la general tras un inicio de campaña fulgurante, y Marc Márquez, cada vez más cerca de su mejor estado de forma y tocando a la puerta de la victoria, y también de la pelea por el título, con una Desmosedici de un año de antigüedad.

Alguien que se está refiriendo bastante a esta lucha interna en la casa de Borgo Panigale es Jorge Lorenzo, que conoce bien sus entresijos de su estancia allí, y que incluso vio cómo una decisión de Ducati a favor de Danilo Petrucci le dejaba sin asiento al llegar la cita de Mugello, en la temporada 2018.

El cinco veces campeón del mundo tiene una opinión muy formada sobre este tema, y tiene claro que él apostaría por Martín para subir a la escuadra de fábrica. Ha repetido en varias ocasiones que este 2024 "es el año" del de Pramac, y piensa que merece ser recompensado por cómo está afrontando su primera temporada tras ser subcampeón. Además, cree que a Márquez "no le interesa" el equipo en el que estará, después del cambio de discurso del ocho veces campeón del mundo en Le Mans hacia que busca un manillar oficial, sin importarle el color.

Así explicó Lorenzo su punto de vista durante el Gran Premio de Catalunya en DAZN, donde cumplió con su labor de comentarista: "Si tengo que apostar, apuesto por Jorge Martín de rojo [en el equipo oficial de Ducati]. A Marc Márquez no le interesa de que color está vestido, lo que quiere es una moto buena, y le iría bien quedarse en Gresini. En cambio, a Jorge no", comentó, teniendo claro que al de Cervera le puede interesar mantenerse en la estructura de Faenza.

Además, el tres veces campeón de la categoría reina piensa que la decisión está tomada por parte de la plana mayor de la firma transalpina: "Si no está decidido, lo está al 99 por ciento. No lo sé, hasta que no esté firmado no está cerrada completamente la cosa".

Eso sí, Lorenzo aún piensa que lo que pase en pista puede cambiar algo las cosas, llegado este momento: "Pero claro, los resultados en pista afectan, y la de hoy ha sido una carrera favorable a las opciones de Marc", defendió tras la sprint del sábado.