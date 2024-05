Horarios del GP de Italia de MotoGP en Mugello y cómo verlo en TV

El Mundial de MotoGP no para. Después de un emocionante Gran Premio de Catalunya en Montmeló, el campeonato no para y vive su primera cita 'back to back' de la temporada 2024, sin una semana de descanso. Y es una de las más tradicionales del calendario: el Gran Premio de Italia en el Autódromo de Mugello.

Así, sin tiempo para recuperar el aliento después de lo vivido en Barcelona, y además a la espera de un test oficial después del gran premio (lunes 3), te contamos los horarios de este fin de semana en Italia (31 de mayo al 2 de junio), y cómo podrás seguirlo todo en directo a través de la televisión.

Horarios del GP de Italia de MotoGP 2024 en Mugello

Jueves 30 de mayo Ruedas de prensa 16:00h y 16:35h Viernes 31 de mayo MotoGP FP1 10:45h - 11:30h Viernes 31 de mayo MotoGP Práctica 15:00h - 16:00h Sábado 1 de junio MotoGP FP2 10:10h - 10:40h Sábado 1 de junio MotoGP Q1 10:50h - 11:05h Sábado 1 de junio MotoGP Q2 11:15h - 11:30h Sábado 1 de junio Carrera Sprint MotoGP 15:00h Domingo 2 de junio Warm Up MotoGP 09:40h - 09:50h Domingo 2 de junio Carrera MotoGP 14:00h

Los horarios de MotoGP se mantienen inamovibles en el Gran Premio de Italia, pero no así el número de vueltas de las carreras. El sábado, la sprint, a las 15:00 horas de la tarde, tendrá 11 vueltas, mientras que la carrera larga del domingo, a las tradicionales 14:00 horas, será a 23. En ambos casos, será una menos que en Montmeló.

Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Italia 2024 en Mugello

Más allá de la categoría reina, apunta también los horarios de cada sesión de Moto2 y Moto3 en el Autódromo de Mugello, en horario español.

Entrenamientos libres de Moto3 en Mugello: viernes de 09:00h a 09:35h

Entrenamientos libres de Moto2 en Mugello: viernes de 09:50h a 10:30h

Práctica 1 de Moto3 en Mugello: viernes de 13:15h a 13:50h

Práctica 1 de Moto2 en Mugello: viernes de 14:05h a 14:45h

Práctica 2 de Moto3 en Mugello: sábado de 08:40h a 09:10h

Práctica 2 de Moto2 en Mugello: sábado de 09:25h a 09:55h

Clasificación de Moto3 en Mugello: sábado, Q1 a las 12:50h y Q2 a las 13:15h

Clasificación de Moto2 en Mugello: sábado, Q1 a las 13:45h y Q2 a las 14:10h

Carrera de Moto3 en Mugello: domingo a las 11:00h (17 vueltas)

Carrera de Moto2 en Mugello: domingo a las 12:15h (19 vueltas)

Horarios del GP de Italia de MotoGP 2024 para Latinoamérica

Sesión México Colombia, Perú, Ecuador y Panamá Venezuela, Paraguay, Bolivia, Chile y Puerto Rico Argentina y Uruguay FP1 Viernes 02:45h - 03:30h Viernes 03:45h - 04:30h Viernes 04:45h - 05:30h Viernes 05:45h - 06:30h Práctica Viernes 07:00h Viernes 08:00h Viernes 09:00h Viernes 10:00h FP2 Sábado 02:10h - 02:40h Sábado 03:10h - 03:40h Sábado 04:10h - 04:40h Sábado 05:10h - 05:40h Q1 Sábado 02:50h Sábado 03:50h Sábado 04:50h Sábado 05:50h Q2 Sábado 03:15h Sábado 04:15h Sábado 05:15h Sábado 06:15h Carrera sprint Sábado 07:00h Sábado 08:00h Sábado 09:00h Sábado 10:00h Warm up Domingo 01:40h Domingo 02:40h Domingo 03:40h Domingo 04:40h Carrera Domingo 06:00h Domingo 07:00h Domingo 08:00h Domingo 09:00h

El circuito de Mugello, sede del GP de Italia 2024 de MotoGP

El Autódromo de Mugello lleva acogiendo pruebas del Mundial de MotoGP desde finales de los 70, por lo que es un habitual del calendario. Sin embargo, no fue hasta 1991 cuando se convirtió en un fijo, siendo desde 1994 sede habitual del Gran Premio de Italia, que anteriormente se había celebrado en pistas como Misano. El legendario Valentino Rossi es el máximo ganador de este evento, con 9 victorias en 125cc (1), 250cc (1) y MotoGP (7).

Longitud del circuito de Montmeló 5.2 km Anchura del circuito de Montmeló 14 metros Curvas del circuito de Montmeló 15 (9 de derechas y 6 de izquierdas) Recta más larga del circuito de Montmeló 1.041 metros (recta de meta)

¿A cuántas vueltas se disputan las carreras del GP de Italia de MotoGP 2024?

El Autódromo de Mugello cuenta con más metros que la pista de la que viene MotoGP, el Circuit de Barcelona-Catalunya, por lo que las carreras del Gran Premio de Italia serán a menos giros. En la carrera larga del domingo se darán a 23 vueltas, con la bandera roja dando por terminada la carrera a partir del giro 17, mientras que la sprint del sábado será a 11. Además, Moto2 se disputará a 19 giros, y Moto3 a 17, ambas el domingo antes de la categoría reina.

Cómo ver por televisión el GP de Italia de MotoGP 2024 en España

El Gran Premio de Italia de MotoGP 2024 volverá a emitirse en la televisión de pago, después del GP de Catalunya. La principal manera de seguir lo que pase en Mugello en TV será a través de DAZN, la plataforma que tiene los derechos para todo este 2024. Puedes acceder a este servicio en sus propias aplicaciones, mediante planes anuales o mensuales, y en otras plataformas, como Movistar + (con el paquete 'Deportes') o de Vodafone.

Además, también podrás ver el GP de Italia en el VideoPass, la OTT del campeonato del mundo, que cuesta 139.99 euros al año. Las emisiones son en inglés, pero también podrás acceder a contenidos como el archivo histórico.

Y por último, en Motorsport.com podrás vivir en directo las sesiones más importantes y no perderte absolutamente nada de lo que pase en el Autódromo de Mugello, gracias a todos nuestros periodistas que estarán desplazados a Italia para la séptima cita de 2024.

¿Qué pilotos disputan el GP de Italia de MotoGP 2024?

El Gran Premio de Italia volverá a contar con todos los pilotos habituales en la parrilla, al no haber lesionados graves hasta la fecha, afortunadamente. Pero sí habrá wildcards, uno muy importante: el de Pol Espargaró, que dejará sus labores de comentarista para disputar su primer gran premio del año con la RC-16 de KTM.