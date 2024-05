Martín: "Todas las fábricas han llamado a mi puerta, pero Ducati es mi primera opción"

El madrileño fue de los primeros a los que se le escapó una lagrima (muchas, de hecho) cuando Aleix Espargaró anunció este jueves en el Circuit de Barcelona que se retirará a final de temporada. La relación entre el mayor de os Espargaró y Jorge Martín es por todos conocida. "Siempre me ayudó mucho, desde pequeño, ha sido un referente y como un hermano", aseguró un Jorge que se mostraba tremendamente orgulloso de su amistad y su relación, que puso en valor por lo mucho que le ha ayudado, sobre todo "en el día a día, es una persona muy generosa, es lo que más destacaría de él, la generosidad con la que nos trata a los que estamos en su entorno. Siempre piensa más en los demás que en sí mismo, siempre es un sí a todo, no pone nunca pegas y siempre intenta aportar", resumió.

Martín llega al Gran Premio de Catalunya líder del Mundial destacado (38 puntos sobre Pecco Bagnaia), hasta el punto de que, pase lo que pase, el domingo mantendrá el liderato del campeonato.

"Ahora mismo ese detalle me da un poco igual, lo importante es que hemos mejorado respecto al año pasado y creo que las Aprilia no estarán tan lejos y esto es importante. Seguramente mi objetivo este fin de semana en este circuito no es ganar porque va a estar complicado, pero si nos acercamos un poco quizá tengamos una oportunidad. Mi prioridad es esa, intentar sacar lo mejor de la Ducati y poder estar cerca de ellos", en referencia a unas Aprilia que el pasado año hicieron doblete 1-2 en Montmeló.

Pese a que no logró la victoria, en 2023 Martín fue en Barcelona (3º) la primera Ducati y, a partir de esa carrera (fue en septiembre) hizo un final de temporada espectacular, llevando la lucha por el campeonato hasta la última carrera.

"Es un buen circuito para nosotros, hace dos años acabé segundo y el año pasado tercero, siempre se nos ha dado bien, por lo que sea, podemos ir bien, el problema es que la Aprilia ha ido más rápido últimamente, pero es un buen reto, hay pilotos como Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi que serán fuertes en esta pista, muy difíciles de ganar. Pero vamos a ir a por ello".

"Cero, no sé nada más. Entiendo los tiempos de Ducati, es lo que hablamos a principio de año y hay que esperar. No puedo controlar eso no tiene sentido darle vueltas. Obviamente quiero ir de rojo porque es al mejor moto, pero también me halaga saber que hay otras opciones, que todas las fabricas han llamado a mis puertas. Contento por eso porque significa que estamos haciendo bien las cosas y sea donde sea estaré bien, pero Ducati sigue siendo mi primera opción".

Con el anuncio de la retirada de Aleix, queda libre una Aprilia que, ahora mismo, es una moto competitiva. "Me ha contado algunas cositas, algún secretito", dijo entre risas y bromas, y aprovecharon para preguntarle si se vería capaz de luchar por el título con esa moto. "Seguramente no está bien decirlo, pero creo que seria capaz de pelear el título con otras motos, soy un piloto que se adapta mucho a la moto que tenga, se vio hace dos años, y creo que no tendría problemas", dijo, sin querer entrar en más detalle sobre el futuro. "Ahora mismo no tiene sentido empezar a pensar qué puede ser una buena opción, hay que esperar a ver que pasa, hay marcas europeas que están en buena forma, y sin duda Honda y Yamaha llegaran, hay opciones competitivas sin duda".

"Los resultados de Le Mans, Jerez o lo que ocurra aquí en Barcelona no va a cambiar la decisión final, entiendo los tiempos de Ducati, deben colocar las piezas, yo en las próximas semanas decidiré mi futuro y tendré en cuenta todas las opciones, estoy contento de que muchas fabricas estén llamando a mi puerta, no puedo controlar lo que pase en las próximas semanas, voy a intentar hacerlo lo mejor posible aquí este fin de semana", zanjó el madrileño de Pramac.