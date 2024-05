Márquez asegura que "no sabía que estaba en el podio" tras cruzar la meta tercero

Marc Márquez firmó su tercer podio consecutivo de la temporada, tras los segundos puestos de Jerez y Le Mans. El de Gresini cruzó la meta, esta vez, tercero, a 10 segundos de Pecco Bagnaia y Jorge Martín, y justo por delante de Aleix Espargaró, al que adelantó a cuatro vueltas del final culminando una nueva y brillante remontada desde la 14ª posición en la salida.

"Esta vez la remontada la hemos tenido que cocinar a fuego muy lento, mucho más que la de Le Mans. El podio lo veía muy lejos y, de hecho, os lo prometo, no sabía que estaba luchando por un podio en la última vuelta", aseguró el de Gresini al final de la carrera.

"A mi equipo, cuando tenemos carreras de este tipo, le pido que no me marquen la posición, tengo que ir sintiendo lo que pueda, y no sabía si estaba luchando por el quinto, el cuarto o el podio. Los de delante no se veían y no sabía si se habían escapado dos o tres", explicó para entender que no tuviera clara su posición.

"A diferencia de Le Mans o del sábado en la sprint, no hicimos una buena salida, pero supimos gestionar durante la carrera el neumático blando", en referencia a su elección para la parte trasera.

En Francia, hace dos semanas, Márquez remontó igualmente desde muy atrás en la parrilla (13º) hasta el segundo puesto, lo mismo hizo el sábado en la sprint de Barcelona, siempre apoyándose en una salida fulgurante.

Marc Márquez, Gresini Racing, tras adelantar a Aleix Espargaró y colocarse tercero Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ha sido una remontada más difícil, creo que tiene más mérito lo que hemos hecho este domingo. Primero porque es un circuito que se me atraganta desde 2013 (su primer año en MotoGP), sí que he conseguido buenos resultados, pero siempre me ha costado mucho. Y también porque salía muy atrás y no gané posiciones en las primeras vueltas. He tenido que confiar en mi potencial y, muy poco a poco, ir ganando posiciones", argumentó.

"Me costó mucho llegar (al podio), y sobre todo defender la posición con Espargaró en al última vuelta, con el 'pobre' Aleix, que también se merecía estar en el podio en su última carrera en Barcelona".

Lógicamente, le pidieron a Marc que explicara en qué momento fue consciente de que había logrado acabar en el podio por tercera carrera consecutiva, tras los segundos puestos de Jerez y Le Mans.

"Con la adrenalina disparada, crucé la meta (con Aleix pegado a 52 milésimas) y miré la característica torre del Circuit para ver quién había ganado. Vi 1, 89… y ¡93! ¿Cómo? (risas), no sabía que estaba tercero, doble chute de adrenalina".

Las dinámicas de Márquez tiene un patrón. Clasifica muy atrás y remonta muchas posiciones. Está claro que el paso que necesita dar es mejorar los sábados en clasificación.

Podio: segundo lugar Jorge Martín, Pramac Racing, ganador Francesco Bagnaia, Ducati Team, tercero Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bagnaia y Martín tienen un pelín más", Márquez

"Evidentemente lo que tenemos marcado es mejorar el clasificatorio. Pero no será de una carrera para otra, no será de un gran premio a la semana siguiente. Pero debemos mejorarlo si queremos luchar con estos dos pilotos (Bagnaia y Martín), ya tienen un pelín más que nosotros, y sobre todo en parrilla siempre están por delante en las dos primeras filas".

Le plantearon a Marc si la accesibilidad a los datos de todos los pilotos de la marca le estaba ayudando a acortar los plazos de su adaptación.

"Tienes que vigilar un poco a la hora de comparar datos, no te puedes volver loco. Cada piloto tiene un estilo de pilotaje, son motos un pelín diferentes y debes entenderlo. Pero el carácter de la moto es el mismo y esto te ayuda a ver dónde estás perdiendo y en qué mejorar. Ese es el secreto de Ducati de tenerlo todo tan abierto y tan accesible".

Está claro que, tras las seis primeras paradas del calendario, el de 2024 es un Mundial de tres.

"Es un Mundial de dos con un tercero que espera engancharse aunque sea con los dientes. Evidentemente, ya conocéis a los pilotos, cuando no puedes luchar por un Mundial no es que no has querido, es que no has podido, así que, de momento, estamos ahí, pero no se van a salvar todos los fines de semana como este o el de Le Mans. Tenemos tareas pendientes y cosas para mejorar luchando contra dos pilotos que lo tienen todo muy por la mano, ya que llevan cinco años pilotando la misma moto y eso, sobre todo los viernes en el time attack, se nota".

Por qué Márquez montó el neumático blando trasero

También explicó el de Gresini su elección del neumático blando trasero, que solo siguieron su hermano Alex, Pedro Acosta y Jack Miller, optando el resto de la parrilla por el medio.

"En Honda tenía clarísimo cuando era mejor uno u otro neumático, aquí me ha tocado arriesgar, con los dos tenía potencial, pero ahora tocará analizarlo bien y entender cuál hubiera sido el mejor. Con el medio no hubiera hecho mejor carrera, pero esa 14ª posición me forzó a montar el blando para no quedarme atascado en las primeras curvas".

Marc Márquez, Gresini Racing, se la jugó a neumáticos blandos para tener opciones en la salida Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

En Le Mans Marc aseguró que su primera victoria con Ducati no llegaría en Barcelona, pero no desestimó que fuera en Mugello. Que, además, sería la victoria 93 en MotoGP para la marca italiana.

"Sí (risas), Montmeló es de los difíciles para mi, tengo marcado intentarlo en Mugello, Holanda… y a partir de ahí a ver si podemos dar un pasito. Creo que tiene que ir fluyendo, todos los fines de semana serán diferentes. En Jerez era el más rápido en pista, pero faltó un puntito de confianza. Se va muy al límite en pista, se vio el sábado con la caída de Pecco o el domingo con la de Acosta. Tienes que cuadrarlo todo, pero intentaremos darlo todo siempre los domingos", zanjó el de Cervera.