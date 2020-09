El de Suzuki es el piloto que más puntos ha sumado en las cuatro últimas carreras (69), una media de 17,2 lo que le ha metido de lleno en la lucha por el campeonato, en la que ahora es cuarto con 80 puntos, a sólo cuatro del líder, Andrea Dovizioso, y a tres de Maverick Viñales y Fabio Quartararo.

Mir volvió a verse penalizado por salir tan retrasado en parrilla. Tuvo que remontar nueve posiciones, pero con un ritmo altísimo llegó hasta la segunda posición final.

“Si llegamos a salir un poco más adelante, con menos tráfico hubiéramos podido luchar al final con Maverick por la victoria”, admitió este domingo.

“Estoy muy contento con el resultado de hoy, no podemos tener la moto perfecta y toca sufrir en la clasificación de los sábados”, dijo respecto al problema de la Suzuki para hacer una vuelta rápida en la Q2.

“Hemos llegado al podio. Es un segundo puesto muy positivo, estoy muy contento con el equipo y con la moto”.

Mir conectó, cuando iba cuarto, con Pol Espargaró y Fabio Quartararo, que luchaban por la segunda posición, y casi les pasa a los dos de una tacada.

“No era mi plan adelantar a Fabio y Pol de una tacada. Me he tirado para pasar a Fabio y he visto que Pol frenaba mucho. Lo he pensado un momento, pero no es mi estilo hacer una cosa así de pasar a los dos en la misma curva”, relató.

“He mantenido mi ritmo, me ha costado mucho pasar a Pol y Fabio aunque no lo parezca”.

Con este segundo podio consecutivo, Mir ya está luchando por el Mundial en su segundo año en la clase reina.

“La verdad es que si lo miramos desde fuera, estoy luchando por el Mundial. Pero desde dentro voy carrera a carrera. La verdad es que veo la general y cada vez me siento más cómodo, estoy en mi salsa y me gusta mucho esta progresión”.

Pese a su extraordinario momento y de sumar tantos puntos, la victoria sigue resistiéndose para Mir, y eso que este año ya han ganado seis pilotos diferentes.

“Tarde o temprano, si seguimos así, caerá una victoria que, ahora mismo, es mi objetivo”, dijo.

“Pienso que, efectivamente, la victoria está al caer, pero de momento vamos haciendo podios. Es importante sumar puntos mientras llega esa victoria. No por querer ganar hay que arriesgar mucho y sufrir una caída. Hay muchas caídas porque todo el mundo va muy fuerte y acaba pasando el limite, y ese cupo ya lo hemos cubierto”, zanjó el campeón del mundo de Moto3.

