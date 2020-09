El de Yamaha fue duramente criticado por su error en la elección del neumático que le costó poder luchar por el podio, una vez más, el pasado fin de semana, pese a ser el más rápido y salir desde la pole.

Una semana después, Maverick Viñales volvió a lograr la pole, pero esta vez culminó el fin de semana con una victoria, la primera del curso, la octava en la clase reina y la primera desde la pole desde Francia 2017.

Crónica de la carrera del GP de Emilia Romagna: Viñales espanta sus fantasmas y se impone en Misano

Sin duda, hubo un cambio, sobre todo en la elección del neumático. Esta vez optó por el medio trasero, en lugar del duro elegido la pasada semana.

“La mentalidad ha sido la misma que el pasado domingo, simplemente ha cambiado que hemos hecho una buena salida y hemos mantenido el ritmo durante la carrera”, explicó Maverick.

“He intentado presionar a Bagnaia, poco a poco iba recortándole algunas décimas y creo que al final lo hubiera podido alcanzar”, dijo respecto al de Ducati, que se fue al suelo cuando lideraba la carrera con más de un segundo de ventaja sobre Viñales.

El resumen: Así te contamos en directo la carrera de MotoGP del GP de Emilia Romagna

“Estoy súper contento por el equipo, es una alegría por el buen trabajo”, añadió.

“A mitad de carrera íbamos muy rápido con Pecco, muy fuertes durante muchas vueltas. Ha sido una carrera muy rápida”, relató el de Yamaha.

“Solo pensaba en frenar en el punto correcto para ganar tiempo a Pecco. No hubiera sido fácil. En el sector 3 él iba muy rápido, pero creo que iba recortando poco a poco”, siguió explicando.

Viñales aseguró el fin de semana que había cambiado la mentalidad, que iba a centrarse más en trabajar para la carrera que en la vuelta rápida.

“Es buscar la puesta a punto durante el fin de semana. Esta nueva forma de trabajar nos ha ido muy bien, he encontrado un buen setup y he podido salir muy bien en parrilla. Luego me ha pasado Pecco y eso son detalles que debemos ir puliendo”, dijo.

Pese a salir desde pole, Jack Miller logró pasarle al principio, aunque Mack recuperó rápidamente.

“Quería ponerme primero y pasar a Miller a toda costa y lo hemos hecho, y eso ha sido por la puesta a punto”.

Con esta victoria, ahora Viñales está segundo del Mundial a 1 punto de Andrea Dovizioso.

“Mi mentalidad es la misma, no pienso en el Mundial. Voy carrera a carrera y a sacar todo mi potencial como piloto”, zanjó.

Las fotos de Maverick Viñales en Misano