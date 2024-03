Un "error grave" en el garaje de Gresini arruina el sábado de Alex Márquez

Alex Márquez estaba abatido este sábado por la tarde en Portimao. El corredor del Gresini Racing pasó como primero, la siempre critica criba de la Q1, y para conseguirlo tuvo que usar dos de los tres neumáticos blandos nuevos que tenía en su garaje, igual que hizo Pedro Acosta, que le acompañó a la Q2. Una vez en la clasificación definitiva, ambos disponían solo de una bala para buscar su tiempo, pero en box del español le montaron un compuesto medio, en lugar del blando que tocaba.

"Ha sido una pena porque con el tiempo que había hecho en la Q1 hubiera estado en segunda fila de parrilla", ahondaba en la herida Márquez. "Una pena, ha sido un error humano, no teníamos el otro (neumático) blando preparado, de alguna manera, y son cosas que pasan y ya está. No se pueden cambiar, al final hay veces que yo me equivoco en pista, hoy ha habido este error que es grave, pero como lo fue mi caída de ayer viernes".

Un error que obligó a Alex a salir 12º en parrilla tanto par la sprint como para este domingo la carrera larga.

"Lastra todo el fin de semana, lastra también la mala salida que he hecho en la sprint, la mala primera vuelta… se complica todo. Hoy ha salido todo del revés, todo con el pie izquierdo a parte de la Q1 así que mañana a darle la vuelta y hacer un buen día, sobre todo hacer una buena salida y primera vuelta para no perder el tren de los de delante", explicó.

Le preguntaron a Alex qué se le decía a un miembro del equipo cuando se cometía un error de este calibre. "No, nada. Yo soy mucho de la broma y hemos empezado un poco a bromear antes de la sprint, preguntando si los neumáticos estaban calientes. Hay que quitar hierro a este tipo de situaciones, no se ha equivocado uno en concreto, al final nos equivocamos todos, ganamos todos y perdemos todos, sin más. Mejor que pase en la segunda carrera que en Malasia jugándote algo".

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"He completado la primera vuelta porque con el medio no puedes tirar hasta la segunda, pero ya he entrado derrapando y ya he visto que no podía hacer nada a una vuelta"

La dinámica no fue que le montaran un neumático medio pensando que era un blando.

"No, ha habido un error de comunicación. Había un blando nuevo en el garaje pero sin calentar", mientras que habían calentado un medio que no sirve para atacar el tiempo.



"El Marc Márquez de siempre que nunca se había ido"

Mientras en el lado de Alex se imponía el abatimiento, en el de su hermano Marc Márquez se disparaba la alegría por el segundo puesto tras un adelantamiento brutal a Jorge Martín.

"Bien, un adelantamiento de los suyos, al límite, entrando donde tiene que entrar, cogiendo el punto a la moto y haciendo una gran carrera. El Marc de siempre, el que para mi nunca se ha ido", zanjó el de Cervera.

Como siempre, Alex se mostró sincero y honesto al admitir que "no estamos para podio", cuando le preguntaron si salir tan atrás le impedía soñar con algo grande.

"Depende de la primera vuelta, pero tampoco estamos preparados para hacer podio, quizá lo estamos para hacer del quinto al séptimo, pero todo depende de la salida, a ver si mañana podemos mejorar sensaciones. El paso que hemos dado en el setup tampoco me ha convencido, así que vamos a ir un paso para atrás y a entender algo mejor las cosas".