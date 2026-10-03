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Alex Márquez: "He cometido un error, lo peor es que he tirado a dos pilotos"

El piloto de Gresini se cayó en la tercera curva de la carrera sprint de este sábado en Japón, provocando, además de la suya, las caídas de Pedro Acosta y Fabio Di Giannantonio.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La carrera sprint de Alex Márquez este sábado en Motegi acabó demasiado pronto, cuando solo se habían cumplido unos pocos metros, ni siquiera cuatro curvas, justo en la transición entre la tercera y cuarta el de Gresini vio un hueco que no existía para meter su Ducati, llevándose por delante a Fabio Di Giannantonio, el italiano de VR46 que, a consecuencia del golpe de Alex, impactó con la KTM de Pedro Acosta, quedando arruinada la carrera de los tres casi antes de empezarla.

Al final de la sprint, el Panel de Comisarios de la FIM publicó la sanción impuesta al corredor español, una doble vuelta larga (Long Lap) que deberá cumplir este mismo domingo, en Motegi, donde se celebra el GP de Japón, una carrera programada a 24 vueltas y que, antes de acabar las seis primeras, deberá haber cumplido esa sanción, lo que significa una perdida de, como poco, unos seis segundos, algo que deja al de Gresini con muy pocas opciones de luchar por un podio que hasta esta mañana parecía posible.

 

Alex Márquez no quiso atender a los medios ni aceptar preguntas al respecto de lo sucedido, facilitando el equipo una pequeña declaración en la que reconoció su error y aceptó la sanción, asegurando que lo peor de todo fue haber tirado a dos compañeros de parrilla.

"Un día malo, un día en el que quieres pasar página pero también aprender de ello. He cometido un error en la curva 3, intentando adelantar en la primera vuelta. Con la mala suerte que me he caído y me he llevado por delante a dos pilotos que es lo que peor me sabe. Así son las carreras pero duele cuando pasa algo así. Hay que seguir, aprender, doble long lap para mañana con todas las de la ley porque es merecida. Mañana intentaremos dar lo mejor de nosotros y será otro día".

Di Giannantonio, uno de los afectados por el accidente, no quiso ser extremadamente agresivo con sus opiniones sobre la acción, al menos de momento. "Solo tengo que hablar de lo que yo puedo controlar, y yo he salido bien, he llegado bien a la primera curva. Para el resto está Dirección de Carrera, que se encarga de juzgar lo que hemos visto todos", dijo.

Pedo Acosta, el otro afectado, se mostró un poco más vehemente. "Yo nunca he tirado a nadie en seis años. Creo que mido las distancias. Soy agresivo, pero mido mucho las distancias", dijo. "El arte de adelantar es eso, adelantar; no echar a nadie fuera para pasar tu delante".

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