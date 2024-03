Acosta: "La he liado un poco en la salida, en la tercera curva iba el quince"

Octavo en la sprint y noveno en la carrera de Qatar, Pedro Acosta mejoró este sábado en la carrera corta del Gran Premio de Portugal hasta la séptima posición por lo que el murciano sigue dando pasos adelante, logrando en ambos fines de semana, los primeros para él en la clase reina, pasar a al Q2.

Sin embargo, esta vez no sirvió de mucho salir desde la tercera fila, ya que no pudo aprovecharlo.

"Voy rápido, no solo a una vuelta. Tenemos que mejorar cosas, el embrague. Pero solo llevo doce días en la moto. No estoy contento para nada, pero sí más contento que enfadado", resumió.

"Ha sido un buen sábado, hemos pasado las tres zonas de estrés que hay, la Q1, la Q2 y la sprint. La verdad que en el FP2 hemos hecho un buen ritmo y heos ido cómodos con el deposito lleno. La Q1 la hemos pasado algo mas fácil, la pena es que hemos tenido que gastar un segundo neumático para pasar y nos ha faltado uno para la Q2. Y también hemos mejorado la clasificación respecto a Qatar yendo solos", analizaba Acosta su sábado en clave positiva.

"En la sprint la he liado un poco en la salida, en la primera vuelta, tercera curva, iba el quince y luego he pasado el once por meta. Si quitamos lo que hemos perdido en la primera vuelta, que son dos segundos y medio, solo me han sacado otros dos segundos y medio, así que hemos perdido menos tiempo que en Losail", en referencia a los 5.088 que cedió ante el ganador para cruzar la meta séptimo.

"Poco a poco hemos mejorado también la posición en la carrera sprint, así que creo que estamos yendo para adelante".

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La salida volvió a ser un poco el talón de Aquiles de Acosta este sábado, como ya paso en Losail.

"Es la forma de soltar el embrague, imagino que me viene de Moto2 de tener embrague con cable. Mañana tenemos otra oportunidad de probar un setting diferente en el Warm Up a ver si nos mejora el embrague. Pero estamos avanzando, todavía estamos tocando manillares y manetas, estamos cambiando muchas cosas de la moto que poco a poco nos ayudan a mejorar. Es un setting más que tendremos que tocar a lo largo del año".

Acosta salía 7º en parrilla y cruzó la meta en la misma posición, aunque por el camino perdió muchas posiciones y las fue recuperando, también aprovechando alguna caída. Sin embargo no se le vio tan agresivo adelantando como en Qatar.

"En la sprint de Losail tampoco adelanté tanto, creo que son dos mentalidades completamente diferentes la sprint con la carrera larga y la gente lo sabe. También tengo que decir que he adelantado a cuatro pilotos y la gente va más agresiva de la cuenta, o más rápido al ser menos vueltas. También cambia el compuesto de los neumáticos, pero algún adelantamiento bueno hemos hecho, como el que le hemos hecho a Aleix Espargaró".

Pese a que el murciano va en clara tendencia ascendente "no pensamos en resultados todavía. Tenemos que mejorar lo que hicimos en Qatar, en la manera de gestionar y pilotar, ojalá sea un resultado bueno, pero no nos podemos centrar ahora en resultados".

"De cara a mañana habrá que pensar en cómo afrontar la carrera, quizá en lugar de ir a tope todas las vueltas hay que gestionar al principio y apretar al final. Tenemos que cometer errores, pero no siempre los mismos. A ver cómo nos podemos posicionar, sobre todo en la primera vuelta de la carrera y ojalá que podamos estar ahí y no se desgasten los neumáticos", zanjo.