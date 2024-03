Mir: "Hemos cambiado la moto de arriba abajo entre la Q1 y la Sprint"

El corredor español, ante el panorama vivido por las motos del ala dorada este sábado por la mañana en Portimao, donde las cuatro Honda cerraron la parrilla de salida para las carreras del fin de semana, explicó que junto con su jefe técnico, Santi Hernández, tomó la decisión de cambiar el septup y la geometría de la moto, algo que nunca se hace antes de una carrera.

La medida, casi a la desesperada, sirvió para que las prestaciones del mallorquín mejoraran, de golpe, un segundo.

"La carrera sprint ha sido lo más positivo de todo el fin de semana de lejos. Hemos sido bastante agresivos a la hora de cambiar el setting de la moto, la geometría, hemos hecho un cambio que normalmente no se debe hace antes de una carrera, pero que estando en la situación en la que estábamos por la mañana, era lo más lógico. Ha funcionado. En la salida me he tocado con Augusto pero luego he hecho una carrera muy decente, iba para adelante todo el rato. He pasado de rodar en 1.40 medios de ritmo en los entrenamientos a hacer 1.39 medios de paso en la carrera. Te das cuenta del margen que hay cuando estas en una situación como esta. Es bestial. Pero hay que sacar lo positivo de hoy y estar contentos. Para mañana es un buen punto de partida y nos puede ayudar. Pero salimos muy lejos", en referencia al 20º puesto en parrilla.

Saliendo desde tan atrás parece difícil marcarse objetivos para la carrera de este domingo.

"Creo que si hacemos una buena salida y empezamos a tirar para adelante con un buen control del gas, nos podemos acercar al top 10. Eso sería un fin de semana muy sólido y muy correcto, creo que es posible después del ritmo que he mostrado en el sprint. Es un paso que por la mañana ano hubiera ni soñado pero que ahora veo factible", explicó Joan Mir.

Al respecto de la devastadora imagen de ver a las cuatro Honda ocupando las últimas posiciones de la parrilla, Mir admitió que "sí lo es, bastante. Lo es, lo ha sido y todavía no salimos de esa situación, pero todo lo que pensamos de más en ese sentido es energía que me resta. En la clasificación no tenía el paquete para apretar y no se ha podido hacer un buen tiempo. Luego hemos hemos cambiado la moto y en la vuelta 10 casi he hecho el mismo tiempo que en la Q1, número que no cuadran en un fin de semana normal", subrayó.

Joan Mir, Repsol Honda Team, Santi Hernández, Repsol Honda Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Hay margen parece que estamos en test, porque la barbaridad que hemos hecho de cambiar la geometría para una carrera, te pones las manos en la cabeza, pero ha funcionado".

Un cambio al que, seguramente, Mir se ha animado apoyado en la gran experiencia de su jefe técnico, Santi Hernández, y los mecánicos que tantos años han estado con Marc Márquez.

"Es bestial. Solo te digo que estaba Santi nervioso en parrilla, hemos cambiado la moto y en la vuelta de calentamiento he tenido un susto que casi me pongo la moto por sombrero, casi me mato. Cuando he llegado le he visto sudar mirando datos, pero le he calmado diciendo que era la goma que estaba fría".

El detalle de ver a cuatro Honda cerrando la clasificación para un fin de semana de gran premio fue bastante comentado esta sábado en Portimao, en los medios, la televisión. Algo que también se debió comentar entre los miembros del equipo del fabricante japonés.

"Claro que nos hemos fiado, como para no verlo. Pero insisto, todo lo que pensemos de más es energía que me resta a mi. Saldremos de esta situación", zanjó el campeón del mundo de 2020.