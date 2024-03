Quartararo: "No probamos el duro delantero y es un error, saldremos a ciegas"

El Gran Premio de Portugal está resultado bastante positivo para Fabio Quartararo. Y es que, si bien es cierto que los resultados como tal no son para tirar cohetes, y menos para un campeón del mundo para él, también es verdad que no son poca cosa teniendo en cuenta la crisis en la que está inmersa Yamaha.

El piloto francés está cumpliendo con todos los objetivos propuestos: empezó el viernes pasando de forma directa a la Q2, fue noveno en la clasificación, por detrás de Marc Márquez, y consiguió puntuar en la sprint de este sábado, también en la novena plaza, mientras que Alex Rins terminó en el suelo y la otra marca japonesa de la parrilla, Repsol Honda Team, sigue viviendo un fin de semana bastante malo en Portimao.

Tras la carrera corta, Quartararo reconoció que fue un "buen sábado", un calificativo que no suele utilizar en los últimos tiempos, aprovechando sobre todo una elección de neumáticos distinta a la del resto de la parrilla: mientras que la mayoría optó por duro delantero y blando trasero, él optó por medio delantero y medio trasero, y le salió bien la jugada.

"Ha sido un buen sábado", empezó diciendo el 'Diablo'. "Creo que hemos ido bastante bien. Hemos hecho la carrera al sprint con unos neumáticos totalmente diferentes a los de los demás. Mañana creo que tendremos que elegir la goma dura delantera, pero en la parte trasera [hemos conseguido] buenos datos para empezar a trabajar ya de cara a la carrera. Espero que nuestra goma aguante toda la carrera".

La razón de esta elección fue la degradación que sufren los Michelin con la M1 en este 2024: "Nos cuesta mucho aguantar con las gomas. Desde este año, tenemos una caída bastante grande. Tenemos que encontrar la solución para resolver ese detalle, que nos puede costar mucho, como por ejemplo hoy al principio de la carrera. El compuesto medio va muy bien, pero necesita mucho tiempo para arrancar [calentarse]. Yo creo que es interesante haber elegido este neumático para la sprint, para tener más datos".

Así, la carrera no ha sido una sorpresa para el #20: "Básicamente me esperaba la carrera de hoy así, porque éramos los únicos con el medio trasero y sobre todo teníamos bastante mal 'feeling' con el blando. La caída del neumático es bastante grande, así que prefiero sufrir un poco más las dos primeras vueltas y luego intentar aumentar el ritmo. Pero ha ido bastante bien y ha sido genial ver la diferencia entre las otras motos. Tenía a Aleix Espargaró delante. El estilo de pilotaje era totalmente diferente, y fue una buena información para nosotros.

Quartararo espera puntuar en la carrera larga, aunque con un duro delantero que no han terminado de probar en Yamaha: "Acabar dentro del Top 8 podría ser un buen resultado para mañana. Creo que mañana iremos con el neumático delantero duro. Pero no lo probamos el fin de semana, y esto fue un gran error por nuestra parte, saldremos a ciegas a la carrera. Pero está bien, cogemos experiencia, como he dicho".

Por último, el francés destacó que en la casa de Iwata se ve cierta mejoría, aunque no con el último test de pretemporada: "Realmente no podemos sentir una mejora en dos carreras, pero si comprobamos la forma en la que trabajamos desde el primer día de test en Malasia hasta ahora, sí está cambiando. No se puede ver la diferencia desde Qatar hasta ahora. Pero desde el test de Malasia hasta ahora, sí. Pero todavía tenemos mucho trabajo por delante para volver a estar donde estábamos", finalizó Quartararo.