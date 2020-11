Durante la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de Valencia de MotoGP, le pidieron a los pilotos asistentes su opinión sobre la dura sanción que el TAS impuso al corredor de Aprilia Andrea Iannone, cuatro años sin correr.

Cada uno dijo la suya, hasta que Pol Espargaró respondió con un seco: “No tengo nada que decir de ese tema”.

La respuesta fue un poco chocante, pero si cabe, aún más lo fue que Andrea Dovizioso, en su aparición telemática ante los medios, fuera por el mismo camino:

“De la sanción a Iannone no quiero hablar”, zanjó el tema.

Dovizioso e Iannone, además de compatriotas, fueron compañeros de equipo en Ducati y, al menos hasta ahora, han sido compañeros de profesión, insuficiente para que Undaunted, dedicara unas palabras de ánimo al Maníaco.

De lo que sí habló, sin ahorrar divagaciones filosóficas, fue de su decisión de poner el pie en el suelo y tomarse un año libre, después de que ni él ni su representante fueran capaces de conseguir una moto decente para 2021.

Ahora, con las especulaciones sobre la lesión de Marc Márquez, que podría alargarse hasta 2021, le plantearon a Dovi la opción de ser el reemplazo del español en Repsol Honda.

"En mi opinión, la situación real en este momento no es como se describe en los periódicos. Primero, la verdad sobre Márquez no se conoce. No tiene sentido comentarlo. Segundo, hay un razonamiento que está demasiado ligado al futuro sin conocer los detalles. En mi opinión, no es la realidad del momento. En el caso de que pase, tenemos que ver si Honda puede pensar en mí. La ventaja de no haber firmado acuerdos con nadie hace que sea un piloto libre. Puedo hacer lo que quiera. Ya estoy preparando lo que quiero hacer en 2021, en cuanto a entretenimiento, trabajo y proyectos con mis patrocinadores. Pero este deporte también es esto, todo cambia muy rápido. Veremos, sin embargo, nos centraremos en 2022”, dejó abierta la puerta.

La del jueves en Valencia fue la primera aparición del italiano tras anunciar en sus redes sociales que iba a tomarse un año sabático en 2021.

Pero Dovizioso insiste en su plan de volver en 2022, una idea que, como poco, parece muy optimista.

“No estoy del todo seguro de que vuelva en 2022. La mayoría de los contratos en los equipos oficiales ya están cerrados, pero no todos. Entonces cambiarán muchas cosas. Que se pueda abrir algo nadie lo sabe. Yo tampoco. Tengo el deseo y la mentalidad de correr y jugar por el campeonato, trabajaré para eso. Si hay oportunidades, está bien. De lo contrario, no habrá tendré la oportunidad”.

Una opción real es la que le planteó Aprilia para ser piloto oficial.

“Aprilia me hizo comprender de inmediato que había mucho interés y quedé muy contento. Para mí, sin embargo, siempre fue claro que no era una opción, y así ha sido”.

Al italiano no le preocupa quedar fuera de los focos y, quizás, participar en campeonatos menores de motocross.

“Sé que suena extraño y hasta mis amigos que me conocen y experimentan muchas cosas de mí me miran extraño, pero no se vive solo de campeonatos que tienen mucha visibilidad. No es que un corredor que ha hecho una determinada disciplina no pueda divertirse, correr en otras áreas, incluso en un nivel mucho más bajo. Esta es la belleza de tener pasión”, dijo.

“Y todas las personas que se sorprenden con esto me decepcionan un poco. Si uno tiene pasión, no importa a qué nivel lo haga y qué retorno tiene, de hecho, es todo lo contrario. Cuando quieres hacer algo, lo haces aunque sea en categorías menores. Si te gusta algo lo haces, coges la furgoneta, vas, entrenas… me siento un afortunado”.

“Suena extraño y muchos se sorprenden. Pero quien se sorprende quizás no vive demasiado la pasión y ve mi elección extraña”.

Por último, le preguntaron a Dovi si necesitaba desintoxicarse del ambiente de MotoGP por un tiempo.

“Digamos que este año no ha ayudado. Competir en MotoGP y luchar por estas posiciones no es nada divertido y eso no es lo que quiero hacer. No es que quiera escapar de todo esto. De tener la situación correcta hubiera seguido. Pero con lo que tenía en mis manos decidí parar. Es arriesgado pensar en volver para 2022, pero encontrar un acuerdo para ser piloto de test, o desarrollar para otros sin tener una salida segura para el futuro, no era lo que quería, no es mi prioridad. Así que tomé esta decisión”.