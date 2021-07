El 26 de julio de 2009 Andrea Dovizioso consiguió su primera victoria en MotoGP, un éxito que quedaría aislado en su carrera durante mucho tiempo, ya que tendría que esperar hasta 2016 para volver a ganar.

En ese momento, el piloto italiano corría para el Repsol Honda. Había ganado el título de 125cc en 2004 y luego estuvo sistemáticamente en la lucha por el título de 250cc durante tres años, antes de subir a la categoría reina en 2008 y conseguir su primer podio al final de su primera temporada. Pero el curso 2009 no salió según lo previsto y llegó a Gran Bretaña con tres abandonos seguidos.

Donington le ofrecía la oportunidad de redimirse. Por un lado, porque ya había ganado allí en las dos categorías inferiores, pero también porque el clima británico podía cambiar las cartas. Y la lluvia, que a menudo se recibe con alivio cuando uno está en dificultades, fue parte de aquel 26 de julio.

Valentino Rossi, clasificado en la pole position, mantuvo la delantera en la salida, pero en la primera vuelta el #46 fue atacado por Jorge Lorenzo y Toni Elías. Inmediatamente presente en el grupo de cabeza con su compañero de equipo Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso atacó a su vez a Rossi para situarse entre los tres primeros. Luego, cuando la lluvia se intensificó, encontró el hueco para pasar a Lorenzo y luego a Elías y se colocó al frente de la carrera.

La lucha no había acabado, y Lorenzo en particular iba a ser especialmente incisivo hasta que consiguió volver a la cabeza. Pero cinco vueltas después, el español se cayó. Elías también se había caído y Pedrosa empezaba a perder el rumbo. Rossi volvió a liderar durante otras diez vueltas, pero el entonces piloto de Yamaha también se fue al suelo a diez vueltas del final, y esta vez Dovizioso se encontró solo en el liderato.

A pesar de la parada por la lluvia y de un ritmo muy lento al final de la carrera, el italiano consiguió mantener su ventaja sobre la rápida pareja Randy de Puniet-Colin Edwards, firmando a sus 23 años la primera de sus 15 victorias en MotoGP.

(Pulsa sobre la imagen o aquí para ver todas las fotos de aquel fin de semana de Donington 2009)

"Mi primera victoria en MotoGP no fue buena por la forma en que lo hice", declaró Andrea Dovizioso a Sky Italia hace unos años, deseando haber ganado con una actuación dominante en lugar de aprovechar los problemas de la lluvia. "Estaba sufriendo, no me sentía nada bien. En Donington gané en condiciones especiales, haciendo la mitad de la carrera bajo la lluvia y con la caída de Valentino cuando estaba delante de mí".

"Obviamente fue una gran victoria. Cuando se gana, siempre es una gran victoria, pero en ese momento no éramos competitivos y eso no me permitió saborear aquel triunfo como debe ser con el primero que logras en MotoGP", lamentó el piloto italiano.

Después de dos temporadas más con Honda, y tras un breve paso por Yamaha, Andrea Dovizioso se unió al clan Ducati en 2013, donde se desarrollaría el gran rendimiento que esperaba conseguir.

Sentía que no era lo suficientemente fuerte en ciertos aspectos por sí mismo, pero fue madurando a lo largo de los años hasta llegar a ese momento en el que su propio nivel se unió a una moto capaz de ganar. Y así fue como volvió a la victoria en un GP de Malasia de 2016, bajo la lluvia pero por supuesto en un contexto diferente, que anunciaba el inicio de su ciclo de éxitos y luchas por el mundial (aunque sin alcanzar el título).