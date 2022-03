Binder: "KTM ha hecho una moto con la que ya no tengo que ir al límite"

Cargar el reproductor de audio

Nadie esperaba al sudafricano, y muchos menos a una KTM, en la lucha por los puestos de honor en la primera carrera de Qatar, pero una vez más Brad Binder sorprendió a propios y extraños y se las arregló para estar en la pelea y sacar petroleo de las situaciones que se fueron viviendo durante las 22 vueltas de carrera, en las que estuvo, siempre, entre los tres primeros.

El sudafricano logró salir como un disparo en parrilla y colocarse tercero en el primer paso por meta, manteniendo el ritmo y superando a Marc Márquez para ponerse segundo. Cuando le pasó Enea Bastianini supo mantener la calma y acabar aprovechando el error de Pol Espargaró para cruzar la meta segundo.

"Ha sido una salida increíble, desde el primer momento que subí marchas pude seguir el rebufo e ir ganando posiciones, quería reservar neumáticos para el final, pero ha habido un punto en la carrera que veía que estábamos ahí delante, todo muy apretado, con Pol liderando y tirando, y he intentado seguir con la constancia de principio a fin, he intentado no cometer errores y hemos hecho los tres una carrera muy buena, las dos últimas vueltas han sido durísimas", explicó.

KTM nunca había sido consistente en Qatar, una octava plaza el año pasado era su mejor resultado aquí, además en los test de Malasia, los primeros, los pilotos no lograban entender la nueva moto.

"Es cierto que en Sepang no estaba contento, no sabía cómo iba a ir la cosa, pero los ingenieros prepararon un buen paquete técnico que ya lo usamos en Mandalika y que fue muy bien, es todo muy nuevo y tenemos que ajustarlo, pero no puedo dar las gracias lo suficiente a KTM por esta mejora que nos ha llevado al podio", admitió.

En referencia a ese paso adelante dado en una pista siempre complicada, el corredor tiene clara la clave.

"Ha sido la moto que ha cambiado del año pasado, antes si no frenábamos muy fuerte teníamos problemas para salir de las curvas y ahora no me hace falta estar al límite en cada esquina con los frenos, el equipo ha conseguido un gran cambio a la hora de hacer funcionar la moto".

Sobre esos cambios, no quiso dar excesivas pistas.

"Para ser sincero, debo decir que hay cosas iguales que en la anterior moto, pero otras diferentes, la configuración es completamente distinta, la moto funciona mejor y yo me siento más cómodo, nos da una oportunidad con el agarre para no tener que estar siempre al límite".

Un podio en Qatar que mete de lleno a Binder en la lucha por el campeonato.

"Estamos en la primera carrera, vamos a ir rodando en circuitos muy diferentes, quiero mantener los pies en el suelo, nos queda mucho por hacer", frenó.

"La moto es muy sólida en estos momentos, el año pasado tenía la sensación de que podía hacer más, pero esta moto va muy bien, podemos sacar más potencial al paquete técnico, pero me he sentido bien de principio a fin", zanjó el sudafricano.