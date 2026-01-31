Ir al contenido principal

MotoGP

Alex Márquez: "No debemos cambiar la mentalidad; sería lo incorrecto"

Alex Márquez ha reflexionado este invierno sobre su gran 2025, pero está listo para pulir errores, sabedor de que tampoco debe cambiar mucho: "Sería lo incorrecto".

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Añadir como fuente principal
Alex Márquez, Gresini Racing

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gresini Racing

Alex Márquez está listo para saborear en este 2026 los frutos de su magnífico 2025. El piloto español fue uno de los grandes nombres del pasado curso en MotoGP, y solamente un nivel excepcional de su hermano, Marc Márquez, le privó de poder alcanzar el objetivo de ser campeón del mundo.

Recuerda:

El ilerdense brilló desde el comienzo del pasado año, y obtuvo una magnífica recompensa: acabó en el segundo puesto del Mundial de Pilotos y llegó a ganar sus tres primeras carreras largas en la categoría reina, en los grandes premios de España (Jerez), Catalunya y Valencia. De esa manera, superó ampliamente al segundo piloto del equipo oficial de Ducati, Pecco Bagnaia, en la general, y la casa de Borgo Panigale también le ha dado la subida de estatus que merece.

Este 2026 será histórico para Gresini, pues Alex Márquez podrá disponer en su garaje de una moto oficial, la Desmosedici GP26 que tendrán en la escudería de fábrica y también Fabio Di Giannantonio en el VR46. Este sábado, en la presentación de la escuadra liderada por Nadia Padovani en Kuala Lumpur (Malasia), explicó cómo se ha preparado este invierno para una campaña que debe ser la de su confirmación definitiva con las motos pesadas.

"El invierno ha sido muy, muy bueno hasta ahora. Hemos podido entrenar para preparar física y mentalmente nuestro cuerpo para los 22 grandes premios que tenemos este año, que serán muy importantes. Será un año muy duro, con 22 [fines de semana de] carreras, y realmente, psicológicamente, es algo muy especial y muy duro. Pero sí, me siento preparado para volver a competir en esta nueva temporada, con un objetivo muy bueno", empezó diciendo.

Alex Márquez, Gresini Racing, Nadia Padovani, Gresini Racing

Alex Márquez, Gresini Racing, Nadia Padovani, Gresini Racing

Foto de: Gresini Racing

Pero no es oro todo lo que reluce. La segunda mitad de año del pequeño de los Márquez Alentà, lesión incluida, resultó más compleja que la primera. Alex sabe que debe perfeccionar su estado de forma, como él mismo ha explicado este sábado: "He podido concentrarme un poco más en lo que hicimos mal, en las cosas que tenemos que mejorar un poco, y en las cosas buenas. Sabemos cuáles hicimos bien, pero sobre todo las cosas en las que no pudimos brillar como los demás. Así que, con el equipo, hicimos algunos análisis, también con Ducati, y creo que estamos listos para mejorar un poco este año e intentar brillar como lo hicimos el año pasado".

Por último, cuestionado sobre por cómo gestiona la presión, Márquez también detalló que sabe que no hace falta cambiar mucho de su método, pues le está dando unos suculentos dividendos en forma de competitividad: "Después de una temporada como la de 2025, en la que quedé segundo del Mundial y pude luchar con los mejores, es normal que se nos mencione antes de empezar la temporada. Pero no debemos cambiar de mentalidad. Me refiero a la concentración, pero sobre todo la mentalidad debe ser la misma".

"Creo que si cambiamos algo, será la forma incorrecta de abordar la temporada. Así que, sí, tenemos todos los ingredientes para cocinar las cosas poco a poco, y eso es lo que necesitamos, para sacar todo el potencial de la moto oficial de Ducati", concluyó.

Alex Márquez, pendiente del futuro:

