Bastianini: "El mercado no me estresa; he demostrado lo que puedo hacer"

Enea Bastianini es otro de los pilotos que se la juega en esta temporada 2026 de MotoGP. El piloto italiano, rebotado de Ducati tras la llegada de Marc Márquez al equipo oficial desde Gresini, acabó cambiando de aires y fichando por KTM, con material oficial en el equipo Tech3. Pero lo cierto es que tuvo más problemas de los que esperaba en su año de debut con la RC16.

La 'Bestia' nunca llegó a sentirse cómodo con su nueva moto, falto de las sensaciones que tenía con la Desmosedici. Solo en algunos grandes premios -Brno, Austria y Barcelona, pistas en las que llegó a subir al podio- pudo ofrecer su mejor nivel. Y cuando lo logró, tuvo que enfrentarse a la marcha de su jefe técnico, Alberto Giribuola, lo cual volvió a provocarle más problemas de los deseados.

Así, el #23 sabe que necesita mostrar su versión más lustrosa, al menos para igualarse a su compañero de equipo, Maverick Viñales, a las puertas de un mercado de fichajes que se espera frenético para la temporada 2027: con Fabio Quartararo camino de Honda, Jorge Martín como el elegido para sustituirle en Yamaha, y Pedro Acosta como el principal favorito para formar pareja con Marc Márquez en la escuadra oficial de Ducati, algo que dejaría sin sitio a Pecco Bagnaia.

Tras la presentación de la nueva KTM para este curso, Bastianini habló para los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com, y se refirió a la necesidad de demostrar potencial al manillar de la KTM: "Creo que la palabra clave es precisamente 'demostrar'. A veces, uno es consciente de su potencial: como quizá lo es la KTM del suyo, yo lo soy del mío, pero es difícil demostrarlo, porque suceden cosas".

"Creo que demostrarlo no será fácil, pero que es un poco la clave. Obviamente, tengo que ser sincero conmigo mismo: tengo mucho que demostrar con esta moto, pero no es algo que me preocupe demasiado, porque sé que puedo hacerlo, lo hice el año pasado en dos o tres carreras, así que solo tengo que trabajar en la constancia y en clasificación. En carrera, muchas veces tenía la velocidad para estar entre los 5-6 primeros, así que el mayor reto será mejorar a una vuelta".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: KTM Images

De cara al mercado, el italiano se muestra tranquilo, sosteniendo que la gente del paddock que debe conocer su talento y de lo que es capaz está al tanto: "Sin duda, es un tema que uno quiere abordar lo antes posible, como suele ocurrir, pero este año probablemente se definirá aún antes. Como es lógico, Marc Márquez será el protagonista de este mercado, porque todo el mundo esperará a ver qué decide hacer. Creo que no tardaremos mucho en saberlo, pero también que, en general, todo sucederá muy rápido este año".

"No estoy estresado, porque creo que he demostrado lo que puedo hacer al manillar de una MotoGP y algunas personas lo saben. Luego, es obvio que nunca se deja de demostrar; lo confirma lo que hizo Marc el año pasado, que tuvo que demostrar que todavía era lo suficientemente competitivo como para ganar un Mundial", siguió.

"Así que no es que me sienta realizado, no quiero transmitir ese mensaje en absoluto, pero creo que en mi carrera deportiva en MotoGP he demostrado lo que puedo hacer cuando soy competitivo. Al principio, no era tan consciente de mi potencial, pero con el tiempo comprendí lo que podía hacer, y también este invierno he trabajado mucho, intentando no dejar nada de lado. Por lo tanto, las primeras carreras serán sin duda importantes, pero estoy seguro de que quien tiene que saberlo ya lo sabe, y que muchas cosas se decidirán antes del inicio del campeonato", cerró el corredor nacido en Rimini.