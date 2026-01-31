Ir al contenido principal

MotoGP

La Honda del shakedown hubiera salido cuarta en parrilla del GP de Malasia 2025, por delante de Quartararo

El equipo de pruebas y desarrollo de Honda cerró este sábado tres jornadas de shakedown en Sepang con un crono que le hubiera valido para salir cuarto en parrilla del GP de Malasia de 2025, solo por detrás de las Ducati.

Germán Garcia Casanova
Publicado:
Honda Sepang Test Team

El Test Team de Honda tras el shakedown de Sepang

Foto de: HRC

El trabajo desarrollado por Honda este invierno se tradujo, tras las tres jornadas del shakedown de MotoGP en Sepang, en un rendimiento que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

El equipo de pruebas, con el veterano Aleix Espargaró a los manillares, paró el crono este sábado en un fulgurante 1.57.173, un tiempo que le hubiera valido, en el Gran Premio de Malasia del pasado mes de octubre, salir desde la segunda fila de la parrilla, por delante de Fabio Quartararo y su Yamaha, que hoy también tenía que ver a la Honda a más de medio segundo de distancia, con lo que todo ello conlleva tras adelantar Motorsport.com que el galo correrá para la fábrica de Tokio en 2027.

Que se sepa, el equipo de pruebas de Honda estuvo, entre el final de 2025 y las primeras semanas de enero, al menos cuatro veces en Sepang haciendo test, la primera con Aleix, coincidiendo y las siguientes con el probador nipón de la casa, Takaaki Nakagami, que también tiene parte de responsabilidad en el proyecto.

El resultado es una moto físicamente espectacular y que, además, parece muy rápida, concretándose el trabajo de los ingenieros y técnicos de la marca en ese 1.57.173 solo 172 milésimas más lento que la pole de Pecco Bagnaia con la Ducati el año pasado en este circuito.

Aleix Espargaró, Honda HRC

Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

La parrilla de 2025 la completaron, junto al italiano, Alex Márquez (1.57.017) y Franco Morbidelli (1.57.159), ambos con la GP24. Aleix, con la vuelta de este sábado hubiera clasificado cuarto, por delante de Quartararo (1.57.195).

No hace falta decir que con el tiempo de hoy, la de Espargaró hubiera sido la primera Honda en la parrilla y en la hoja de tiempos de todo el fin de semana, superando la mejor vuelta de Joan Mir (1.57.440) y de Johann Zarco (1.57.531), ambos en Q2 y logrando clasificarse 7º y 9º en parrilla, lo que es una excelente actuación para la casa alada el año pasado. El mejor tiempo de Luca Marini en aquel gran premio fue el 1.57.525 que le dejó a las puertas de pasar a la Q2 tras terminar tercero la Q1.

Son comparaciones que, evidentemente, hay que tomar con pinzas, ya que ni las condiciones, ni el número de vueltas ni, seguramente, el nivel de agarre de la pista era el mismo hoy que el pasado 25 de octubre en Sepang, pero los tiempos están ahí y hablan por mismos. También habrá que ver qué pasa a partir del martes, cuando desembarquen los pesos pesados de la parrilla en el test oficial y empiecen a bajar al 1.56.

Otro detalle interesante, es que Aleix, que ya lideró la primera jornada con 1.58.091, solo mejoró unas milésimas el segundo día, terminando tercero en la hoja de tiempos con 1.58.066. Pero el paso adelante dado este sábado es de casi un segundo, bajando del 58.0 al 57.1, lo que refleja la progresión de la RC213V 2026.

Yamaha con 10 prototipos de la V4

Todos estos impulsos positivos de Honda, contrastan con la nueva Yamaha V4 para 2026, que en manos de Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, Toprak Razgatlioglu, Augusto Fernández y Andrea Doviziso, no ha deslumbrado en ningún momentos del shakedown.

El fabricante de Iwata, en una labor titánica, ha logrado ensamblar hasta diez prototipos de su nueva moto M1 con motor V4, unas unidades que han estado en manos de los pilotos oficiales, los del equipo satélite Pramac y de los dos probadores, que se han ido alternando durante las tres jornadas de ensayos en Sepang.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

La mejor vuelta de la Yamaha la ha marcado este sábado 'el Diablo', al parar el crono en 1.57.690, por detrás del tiempo de Aleix y también del de la KTM de Pol Espargaró, que fue segundo en la hoja de cronos (1.57.299). En la Q2 de Malasia del año pasado, el francés fue más rápido (1.57.195) y salió cuarto en parrilla. Con el tiempo de este sábado, solo hubiera podido clasificar en cuarta fila (10º).

Alex Rins, por su parte, marcó un mejor tiempo personal de 1.57.892, con la nueva estrella mediática de MotoGP, el turco Toprak parando el tiempo en 1.58.465, lo que le hubiera permitido arrancar el 20º en la parrilla de salida del pasado gran premio malasio, por detrás del rookie brasileño Diogo Moreira, que este sábado rodó en 1.58.338 y está generando un gran ilusión y expectativa entre las filas del constructor de Tokio.

Diogo Moreira está generando mucha ilusión tanto en LCR como en Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Shakedown día 3 (sábado)

Posición Piloto Equipo Tiempo
1. Spain Aleix Espargaró Honda Test Team 1:57.173
2. Spain Pol Espargaró Red Bull KTM Factory Racing 1:57.299 (+0.126)
3. France Fabio Quartararo Yamaha Factory Racing 1:57.690 (+0.517)
4. Spain Alex Rins Yamaha Factory Racing 1:57.892 (+0.719)
5. Australia Jack Miller Prima Pramac Yamaha 1:58.094 (+0.921)
6. Brazil Diogo Moreira LCR Team 1:58.338 (+1.165)
7. Spain Dani Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing 1:58.464 (+1.291)
8. Turkey Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha 1:58.465 (+1.292)
9. Italy Michele Pirro Ducati Lenovo Team 1:58.899 (+1.726)
10. Italy Lorenzo Savadori Aprilia Racing 1:58.948 (+1.775)
11. Finland Mika Kallio Red Bull KTM Factory Racing 1:59.807 (+2.634)
12. Yamaha Test Riders Yamaha Factory Racing 2:00.162 (+2.989)

Shakedown día 2 (viernes)

Posición Piloto Equipo Tiempo
1. Australia Jack Miller Prima Pramac Yamaha 1:57.908
2. Spain Pol Espargaró Red Bull KTM Factory Racing 1:57.933 (+0.025)
3. Spain Aleix Espargaró Honda Test Team 1:58.066 (+0.158)
4. France Fabio Quartararo Yamaha Factory Racing 1:58.135 (+0.227)
5. Spain Alex Rins Yamaha Factory Racing 1:58.657 (+0.749)
6. Spain Dani Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing 1:58.669 (+0.761)
7. Turkey Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha 1:58.805 (+0.897)
8. Italy Michele Pirro Ducati Lenovo Team 1:59.155 (+1.247)
9. Yamaha Test Riders Yamaha Factory Racing 1:59.351 (+1.443)
10. Italy Lorenzo Savadori Aprilia Racing 1:59.651 (+1.743)
11. Brazil Diogo Moreira LCR Team 1:59.930 (+2.022)
12. Finland Mika Kallio Red Bull KTM Factory Racing 2:04.376 (+6.468)

Shakedown día 1 (jueves)

Posición Piloto Equipo Tiempo
1. Spain Aleix Espargaró Honda Test Team 1:58.091
2. Spain Pol Espargaró Red Bull KTM Factory Racing 1:58.615 (+0.524)
3. Spain Dani Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing 1:59.143 (+1.052)
4. Turkey Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha 1:59.647 (+1.556)
5. Spain Augusto Fernández Yamaha Factory Racing 1:59.758 (+1.667)
6. Italy Michele Pirro Ducati Lenovo Team 1:59.803 (+1.712)
7. Italy Lorenzo Savadori Aprilia Racing 2:00.303 (+2.212)
8. Brazil Diogo Moreira LCR Team 2:00.894 (+2.803)
9. Finland Mika Kallio Red Bull KTM Factory Racing 2:03.203 (+5.112)
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP
40
Las tres jornadas de shakedown en Sepang:

