Bezzecchi vuelve a divertirse en Austria, pero sigue sin acomodarse a la GP23

La GP23 ha demostrado ser una moto complicada para varios pilotos en MotoGP. Ya el año pasado puso en dificultades a algunos de los que la utilizaban, y este año la historia se ha repetido entre los equipos satélite que la han heredado, por más que sea la moto que viene de ganar el Mundial.

Entre los pilotos que han tenido problemas con la Ducati de 2023 está Marco Bezzecchi, quien ha tenido una primera mitad de campaña bastante compleja. Sin embargo, parece que la situación está mejorando poco a poco, ya que el piloto del Pertamina Enduro VR46 terminó el Gran Premio de Austria con una sonrisa.

Hasta ahora, el italiano sólo tiene un podio en este 2024, logrado en Jerez de la Frontera, pero las sensaciones que tuvo en el Red Bull Ring igualaron, si no superaron, las del pasado mes de mayo en España.

El pupilo de Valentino Rossi se mostró feliz y sonriente al término de la carrera principal del domingo, que concluyó en sexta posición: "Sensaciones positivas. Diría que ha sido un buen fin de semana en comparación a los últimos, estoy bastante satisfecho. El trabajo del sábado se notó sobre todo en la salida. Estoy contento porque he podido adelantar a la Aprilia, a Jack Miller, y he tenido un poco de lucha... Hacía tiempo que no podía frenar fuerte y adelantar como el año pasado, me he divertido".

Así, en Austria se volvió a ver al 'Bez' combativo y capaz de llevar la moto donde quiere. En algunas fases de la carrera, de hecho, estuvo cerca de la cuarta posición, luchando con las KTM y con Marc Márquez, que finalmente le superó.

"Había conseguido una buena distancia entre yo y Binder, pero cuando vi que venía Márquez, intenté perseguir a Brad. Lo logré, pero no pude pasarle enseguida, así que se me calentó un poco [el neumático] delantero y tuve que bajar el ritmo para sobrevivir. Pero Marc venía muy rápido por detrás. Intenté aguantar un poco, pero cuando me ha pasado ha conseguido escaparse. Tenía más, quizá lo ha gestionado mejor, pero estoy satisfecho", explicó.

El optimismo reinó en el garaje del #72 durante el fin de semana. La complicada pista hizo que el resultado fuera aún más valioso, no sólo en términos de resultado, sino también de sensaciones sobre la moto: "Esta pista te crea muchos problemas, porque es muy difícil encontrar referencias. Te invita a ir cada vez más fuerte, pero no siempre es la mejor solución. En términos de pilotaje estoy dando pasos. En esta pista he conseguido dar algunos más que en Silverstone, por ejemplo. Los chicos han hecho un buen trabajo, pero sinceramente la moto es más o menos la misma que la del viernes, más allá de algo electrónico".

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, porque la GP23 sigue sin ser una moto a la altura de las expectativas de Bezzecchi. La adaptación le está costando mucho, y a pesar de que va mejorando, el transalpino sabe que aún queda mucho camino por recorrer para acercarse a la cabeza y luchar con los líderes.

"¡Definitivamente, me divertí más aquí que en Jerez! Allí fue una gran carrera con un buen podio, pero el podio afecta a tu disfrute. Te diviertes cuando ganas, pero en términos de adelantamientos y de disfrutar pilotando la moto, aquí fue donde volví a divertirme, sentí que podía hacer algunas buenas pasadas. Hice dos o tres con las que disfruté, y ni siquiera fue demasiado fácil. De todos modos, no estoy totalmente cómodo. Siempre siento que estoy [lidiando con] los problemas, pero por desgracia, en el actual MotoGP, si pierdes aunque sea una décima, eres una mierda", finalizó, claro y conciso.