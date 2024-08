Márquez: "Hemos empezado a entender cómo solucionar nuestro problema rápido"

Marc Márquez volvió a encontrar un ritmo más competitivo en el Gran Premio de Austria del pasado fin de semana. Tras varias carreras cada vez más lejos del nivel de Pecco Bagnaia y de Jorge Martín con la versión GP24 de la Desmosedici, el ocho veces campeón del mundo fue capaz de sacar a relucir un nivel más cercano al de principios de la temporada, tanto que en esta ocasión veía los podios muy "factibles", tal y como confesó al bajarse de la moto.

De hecho, hubo quienes metieron al #93 entre los candidatos a la victoria, por más que el de Pramac y su futuro compañero de equipo parecieran tener algo más de ritmo. Sin embargo, las carreras no acabaron siendo redondas, ni mucho menos, para el de Cervera. En la sprint del sábado, acabó yéndose al suelo cuando estaba dándolo todo precisamente para pelearle la victoria a Bagnaia. Y en la prueba principal del domingo, un problema inesperado lo trastocó todo.

Un problema con una válvula a media hora de la carrera hizo que llegaran los nervios al garaje de Gresini Racing, donde finalmente consiguieron solventarlo. Para asegurarse de que todo iba bien, incidieron en Márquez para que pusiera en temperatura los neumáticos. Y pendiente de eso, el español acabó cometiendo un error en la salida con el dispositivo de altura, lo que unido a un toque con Franco Morbidelli le hizo perder varias posiciones en los metros iniciales. El ilerdense se vio obligado a remontar, pero lo consiguió, aportando prácticamente el único espectáculo de la carrera, para finalizar cuarto.

En cuanto a puntos, el botín de Márquez en el Red Bull Ring puede parecer algo corto, viendo las expectativas del viernes, cuando dijo que de encontrarse "a tres pasos" en fines de semana anteriores, en Austria se hallaba "a uno", y con opciones de acortar la brecha. Pero, a pesar de lo sucedido, Marc acabó la cita centroeuropea con buenas sensaciones. Por levantar cabeza, y porque puede que tenga más fácil sacar rendimiento de su Ducati.

Al término de la jornada del domingo y en su encuentro con los medios españoles, Márquez confesó que tanto hace dos semanas, en Silverstone, como en la pista más corta del calendario, en Gresini están lidiando mejor con sus problemas. El catalán no especificó en esta ocasión con cuál en particular, pero sí dijo que desde que acabó el parón veraniego su equipo técnico ha podido solucionarlo con rapidez. Esto puede mejorar su rendimiento para devolver al Márquez pre Le Mans, pero el multicampeón no quiere hacerse ilusiones, porque la ronda de Austria estaba condicionada por una carcasa distinta en los neumáticos Michelin.

"Siempre hemos tenido el mismo problema, pero en Silverstone y un poco aquí hemos empezado a entender cómo solucionarlo rápido. Pero lo digo con la boca pequeña. Veremos si en Aragón y en Misano podemos seguir en la misma dinámica. Aquí había una carcasa diferente. Tenemos que verlo con la carcasa buena, con la que siempre se corre, porque la moto cambia un poco", fue lo que dijo Márquez ante la prensa.

Y es que el suministrador único de neumáticos llevó al Red Bull Ring una carcasa distinta para adaptarse a las altas temperaturas, demandantes con la goma. Por eso, Márquez quiere comprobarlo en los próximos grandes premios, cuando el compuesto sea el mismo que antes.

Sin embargo, en Gresini comparten su moderado optimismo. Su jefe técnico, Frankie Carchedi, contestó así en su cuenta de X (antes, Twitter) a un aficionado que le preguntaba sobre si el paso adelante de Austria tiene que ver con la goma: "Creo que en Silverstone aprendimos algo nuevo, y para la FP2 pudimos implementarlo rápidamente", explicó. Veremos si las próximas citas dan más respuestas al respecto.