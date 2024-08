Morbidelli explica que lo único que le ha pedido Valentino es "que vaya bien en moto"

El fin de semana del Gran Premio de Austria arrancó calentito el jueves cuando Aleix Espargaró, que se retira a final de temporada, puso en duda los méritos de Franco Morbidelli para tener asegurada una plaza en la parrilla de MotoGP la próxima temporada. Un fichaje que se confirmó oficialmente el viernes por la mañana, cuando el Pertamina Enduro VR46 Racing Team, propiedad de Valentino Rossi, hizo el anuncio oficial, completando la alineación de pilotos para las dos próximas temporadas con dos pilotos nacidos en Roma, el propio Franky, que dispondrá de una Ducati GP24, y Fabio Di Giannantonio, que tendrá a disposición el último modelo full factory de la casa de Bolonia, la versión de 2025.

Morbidelli mantuvo la serenidad y su habitual temple para esquivar la polémica con Aleix: "Bonita broma la de Aleix. Es muy simpático", dijo. "No sé qué decir, mira. Tiene mal timing para decir esas cosas", quitó hierro al asunto.

Lo que dijo Franco Morbidelli al respecto: MotoGP Morbidelli responde a Espargaró: "Tiene mal timing para decir esas cosas"

Lo cierto es qué, aunque esta temporada al manillar de una Ducati GP24 de Pramac idéntica a la de Jorge Martín y los pilotos oficiales de fábrica, Pecco Bagnaia y Enea Bastianini, Franco esté empezando a dar algunos pasos adelante.

El italiano tuvo la enorme mala suerte de sufrir una caída fortísima en pretemporada, cuando se entrenaba en Portimao con una Panigale de calle, recibiendo un golpe en la cabeza que le mantuvo varios días ingresado en observación. Luego se perdió toda la pretemporada.

"Eso son muchos kilómetros, mucho trabajo que no pudo hacer y mucha falta de información", recuerda Gino Borsoi, director deportivo de Pramac. "Empezó la temporada con una desventaja enorme".

Seguramente lastrado por esa situación, Morbidelli ha rendido muy lejos del nivel de los otros tres pilotos con la GP24, sobre todo Pecco y Jorge, aunque en las últimas carreras, poco a poco, se está dejando ver.

Este domingo salía octavo en parrilla, desde la tercera fila, pero se encontró con Marc Márquez en medio de la pista, se tocaron y se fue a la escapatoria de la primera curva, volviendo a la carrera el 14º. De ahí protagonizó una remontada hasta la octava posición final.

"El ritmo que tuvimos era para estar entre los cinco primeros, aún nos falta un poco para estar luchando por el podio. Pero ha sido divertido poder hacer algunos adelantamientos, sentir la velocidad", dijo.

Sobre el golpe con Márquez, que el español calificó de fortuito. "Cuando me estaba preparando para afrontar la primera curva he visto que Marc había tenido un problema con el dispositivo de altura, sabía que había hecho una salida mucho más lenta que los demás. Cuando he ido a frenar, yo estaba a su izquierda y él, probablemente para evitar a Jack Miller, que estaba delante, Marc ha ido hacia su izquierda y nos hemos ido los dos a fuera", explicó la maniobra.

Valentino Rossi estuvo este fin de semana en el Red Bull Ring. "Pude hablar con él", admitió Franky cuando Motorsport.com le preguntó si habían coincidido. Y ante la pregunta de qué le pide su amigo para la próxima temporada, Morbidelli fue conciso: "Me pide que vaya bien en moto", una petición muy básica, lo mínimo que siempre quiere un piloto: "Sí, siempre lo intento, pero no siempre sale", confesó.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!