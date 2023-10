Bastianini espera luchar por ganar "en dos o tres carreras"

Ha tardado tres cuartos de la temporada en un 2023 marcado por las lesiones, pero Enea Bastianini por fin parece empezar a ver la luz al final del túnel. Se suponía que este año, con su llegada al equipo oficial de Ducati, sería el de su consagración definitiva en MotoGP, pero hasta ahora la campaña le ha traído dolor y decepciones.

Dos veces ha tenido que estar alejado de las pistas el piloto italiano por culpa de las lesiones: en la primera carrera al sprint del año, en Portimao, Luca Marini le tiró al suelo tras apenas dos vueltas y en el accidente se fracturó el omóplato derecho. Esto le costó parar hasta el Gran Premio de Italia, en Mugello. Una vez de vuelta, le costó encontrar el 'feeling' con una Desmosedici GP23 muy diferente a la anterior en cuanto a comportamiento en frenada y entrada en curva, por lo que los resultados no fueron los mejores.

Y luego, en Barcelona, volvió a ser el desafortunado protagonista provocando un 'strike' en la salida de la carrera larga, en la que sufrió una fractura en el tobillo izquierdo y otra en la muñeca izquierda, que requirieron una doble intervención quirúrgica y perderse otros tres grandes premios.

En Indonesia pudo volver y, aunque todavía no estaba al 100% físicamente, por fin empezó a entender cómo sacar el máximo partido a la moto italiana. El resultado final no fue para tirar cohetes, ya que acabó séptimo en la sprint y octavo en la carrera larga, pero en la segunda parte de esta última estuvo entre los más rápidos de la pista, hasta el punto de marcar la vuelta rápida.

Y esa fue la señal más importante. Además, su resultado final se vio afectado por la Long Lap Penalty que aún tenía que cumplir desde Montmeló, y también y por un doble contacto con Marc Márquez y Jack Miller en los primeros compases de la carrera. Sin estos dos factores, probablemente habría acabado en un puesto mejor.

"Sí y no. Sí, porque he hecho una buena carrera. No, porque pesó la Long Lap Penalty los toques al principio de la carrera con Márquez y Miller", dijo Enea cuando se le preguntó si estaba satisfecho. "Podía haber estado donde me gusta, en cambio he hecho una buena carrera, pero luchando por posiciones normales. Tal vez incluso podría haber intentado entrar en el Top 5, pero al final de la carrera estaba destrozado, así que preferí quedarme en mi posición. Jack estuvo muy cerca, pero [superarle] será para la próxima vez".

Sobre esos contactos en los primeros compases de la carrera, añadió: "Pecco Bagnaia entró muy fuerte y Marc se fue largo. Cuando volvió a entrar [en la trazada] me encontré entre él y Jack. Tuve mala suerte, porque acabé fuera de la pista, pero al final fue un contacto normal de carrera".

Resultado aparte, fueron las sensaciones positivas sobre su Ducati lo positivo del fin de semana, en el que puede haber encontrado el punto de inflexión para, al menos, darse a sí mismo un final de temporada como protagonista.

"Lo bueno es eso. Lo que me hace sonreír es salir bien de aquí. He hecho una buena progresión desde los Libres 1 hasta la carrera, manteniendo prácticamente la misma moto. Funcionó, porque tuve la moto [por la mano], tanto en la sprint como el domingo: volví a pilotar como estaba acostumbrado, con esa sensación que me faltaba desde hacía tiempo."

"Hoy [por el domingo] he estado ahí. He tenido un buen ritmo, aparte de las primeras vueltas, en las que he tenido que orientarme un poco tras la LLP y los dos errores. He empezado despacio, luego he marcado mi ritmo y estaba en 1:31 bajo. Empecé a rodar fuerte, incluso más rápido que los líderes, e hice la vuelta más rápida de la carrera, y estoy contento por ello", añadió.

La victoria, que no alcanza desde Aragón 2022, ya no parece algo tan inalcanzable: "Espero poder luchar por ganar lo antes posible. Es cierto que el trabajo que estamos haciendo está funcionando, pero no quiero ponerme plazos. Sin embargo, espero que pueda suceder en dos o tres carreras", finalizó.