Bastianini, tras lesionarse de nuevo: "Creía que ya había tocado fondo"

Se suponía que la temporada 2023 iba a ser la de la consagración definitiva en MotoGP para Enea Bastianini, pero en lugar de eso se está convirtiendo en un auténtico calvario. Una vez más, el piloto oficial de Ducati se encuentra en la cama de un hospital, concretamente en la ciudad de Módena, donde este lunes será sometido a una doble intervención quirúrgica.

Tras la fractura de la escápula derecha sufrida en la primera carrera al sprint del año, en el Gran Premio de Portugal, que le tuvo alejado de las pistas hasta la cita de Mugello, el piloto italiano se topó en Catalunya con otra lesión, en un accidente que desafortunadamente él mismo desencadenó en la primera curva del circuito de Montmeló.

Enea Bastianini, caída del equipo Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

En la caída, en la que también se vieron implicadas otras cuatro Ducati, las de Johann Zarco, Alex Márquez, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio, el de Rimini sufrió una fractura no desplazada del maléolo medial del tobillo izquierdo y una fractura subcapital del segundo metacarpiano de la mano izquierda. Unas lesiones que le obligarán a someterse a una doble operación y a perderse su segunda carrera de casa, en Misano, el próximo fin de semana.

"Enea será operado lo antes posible y definitivamente se verá obligado a perderse el GP de San Marino y de la Riviera di Rimini", dijo el director del equipo, Davide Tardozzi, en un comunicado difundido la pasada noche por la fábrica de Borgo Panigale.

Bastianini, por su parte, hizo pública su reacción a una historia de Instagram, mientras descansaba en el hospital de Módena a la espera de la operación. Un mensaje que manifiesta todo su desánimo, pero también el deseo de pasar página y redimirse de todas las decepciones vividas en este 2023.

"No es fácil, en absoluto, cuando crees que has tocado fondo y en cambio no es así. En ese momento te desesperas y piensas que quieres volver atrás y cambiar las cosas, pero la verdad es que sólo puedes ir hacia delante. Así que, ¿sabes lo que digo? A la mierda, ¡sigo adelante! Hasta pronto", escribió el transalpino en sus redes sociales.