La exagerada celebración de los miembros del equipo Ducati el domingo en Mandalika pilló por sorpresa a los habituales observadores del paddock. Ver a Davide Tardozzi, director deportivo de la escudería italiana, gestualizando alocadamente es habitual, pero muy diferente fue la actitud de Gigi Dall’Igna y, sobre todo, del siempre comedido Paolo Ciabatti, al que nunca se le había visto como este domingo, absolutamente fuera de sí.

La reacción se entiende por la importancia del momento, ya que en en un mes y medio el piloto porta bandera de la cada de Borgo Panigale, Pecco Bagnaia, había dejado escapar una ventaja de 66 puntos y había perdido el liderato sometido a la velocidad de Jorge Martín.

Sin embargo, un error del español el domingo, cayéndose cuando lideraba la carrera con tres segundos de ventaja, abrió la puerta a que Pecco culminara una remontada del 13º puesto en parrilla a cruzar la meta primero, una gesta épica en un momento clave, que desato la euforia en el garaje rojo, donde corrió el champán y se dispararon los comentarios ante los micros, con el ya famoso "hay veces que se habla demasiado" de Pecco, y los más sutiles en redes sociales.

Desde fuera, la impresión es de que en Ducati, se celebran mucho más las victorias de Pecco que las de Jorge, algo lógico, pero se guarda un discurso equidistante cuando en la casa de Bolonia aseguran que a ellos les da igual quien gane, siempre que lo haga con una de sus motos, además de asegurar que no harán nada para favorecer a Bagnaia en su batalla con Martín.

"Me irrita este tema", asegura Ciabatti. "Si Ducati no quisiera que Martín luchara por el Mundial, no le darían lo mismo que a Pecco", añade el gentleman italiano.

Paolo, ¿qué piensas cuando escuchas que un equipo Ducati privado no puede ganar el Campeonato del Mundo contra el equipo oficial?

"Esta discusión me irrita, porque, como todo el mundo sabe, el equipo oficial y el equipo Pramac tienen las mismas motos. En Pramac hay siete ingenieros de Ducati, Pecco y Martin también tienen las mismas actualizaciones, lo último las aletas de las horquillas. Si Ducati no quisiera que Martín compitiera por el Mundial no le darían las mismas opciones que tiene Bagnaia", asegura Ciabatti en conversación con GPone.com.

"La gente que piensa que Ducati no quiere que Jorge pueda luchar por el título, comete una injusticia, porque la empresa tiene a cuatro pilotos bajo contrato (Bagnaia, Bastianini, Martín y Zarco) y les paga para ganar".

"Sé bien que todo el mundo espera que gane el equipo rojo, también teniendo en cuenta las responsabilidades hacia los patrocinadores. Pero repito: si existiera la preocupación de que Pramac pudiera ganar, no les daríamos las mismas actualizaciones que al equipo oficial, poniendo a Martin y Bagnaia en igualdad de condiciones", asegura.

Bagnaia clasificó 13º en parrilla el sábado, y en la sprint terminó 8º, perdiendo el liderato a manos de Martín, que ganó la carrera corta.

"Pecco estaba descontento y enojado el sábado, porque no tenía la moto a su gusto. Lamento algunas críticas, pero dejaremos los comentarios para otros, porque a nosotros nos toca ser racionales y recuperar la confianza que el piloto necesita. Por eso trabajamos para encontrar el camino a seguir y vi a un Bagnaia convencido de que podía remontar la situación, y así fue. El resultado del domingo habla por sí solo y confirma una vez más que Pecco es campeón del mundo porque merece serlo".

"Ganó Bagnaia, pero obviamente lo siento por Martín, ya que estaba haciendo una gran carrera. Seguramente será una buena batalla hasta el final entre ambos y Marco Bezzecchi, que seguramente no querrá darse por vencido", zanja Ciabatti.