Di Giannantonio: "Trabajo para demostrar a quienes dudaban que se equivocaban"

El Gran Premio de Indonesia comenzó con su despedida oficial del Gresini Racing en favor de Marc Márquez, pero Fabio Di Giannantonio quiso terminar el fin de semana en Lombok ofreciendo una muestra de orgullo. El piloto italiano, en una de sus últimas carreras con la Ducati satélite, consiguió un fantástico cuarto puesto en una jornada muy sólida, lo que hizo que acabara llorando en el parque cerrado, en el que estaba como el mejor privado del día.

Para 'Diggia' fue su mejor resultado en MotoGP. En carrera, además, protagonizó un gran duelo precisamente con Márquez, y luchó en el pelotón junto a las dos KTM y Marco Bezzecchi: "Estoy encantado, ¡casi orgulloso, quizás! Salí bien, pero luego [perdí] un poco. Con Marc estábamos muy cerca, así que tuve que [tocar un poco menos] el acelerador, cometí un error y en la primera vuelta estaba 15º", empezó explicando en Mandalika el domingo.

"Me dije, 'vaya, un desastre'. Pero luego pensé que eran 27 vueltas, una carrera larga. Tenía que estar concentrado porque tenía un buen ritmo, las trazadas correctas, [controlaba] el gas, los pianos... Intentaba sentir [que éramos] sólo yo y la moto, de verdad. Tenía un ritmo de locos, iba muy rápido y ni siquiera arriesgaba [mucho], así que eso fue muy bueno. Eso me dio un poco más de carga".

"Luego pude ver que me acercaba [a rivales] y los adelantaba, cada vez más. Pude ver que también estaba gestionando bien el neumático delantero, había elegido el blando. Creo que lo gestioné perfectamente, fui adelantando pero no de forma demasiado agresiva. Así que en mi opinión hice una gran carrera. Para mí estamos trabajando muy bien, todo va bien en este momento".

Su voz delató la emoción, que no ocultó en el 'parc fermé': "Chicos, hay mucho trabajo detrás. Nunca es fácil cuando das lo mejor de ti y el resultado no llega por razones que sólo tú conoces, tienes todas las dudas sobre ti. Trabajas, empujas y no llega, sería fácil rendirse. Hemos sabido mantener la concentración, hemos trabajado como mulas, con la cabeza gacha".

"Hoy [por el domingo] no ha sido una victoria, no ha sido un podio, pero he hecho una gran carrera. He sido muy rápido, el primer piloto independiente, verme incluso ahí en el parc fermé me ha hecho efecto, porque lo ves venir. Es un soplo de aire fresco. Es bonito, lo necesitaba. Era mi momento, aunque fuera delante de todo el mundo", comentó sobre su momento de emoción.

Di Giannantonio empieza ahora a recoger los frutos de su trabajo, cuando ya es demasiado tarde. A partir del año que viene, el #49 no estará en la categoría reina, y aunque comprende esta elección no oculta una pizca de arrepentimiento.

"Es un poco una pena, necesitábamos confianza y paciencia. Es como si lo hubiéramos construido todo, estábamos casi allí y decidimos parar. En cambio, con confianza y paciencia [habríamos llegado] bien y juntos. Hubiera sido una bonita historia, pero ahora vamos a ver. Luego en el futuro nunca se sabe. Ahora mismo está bien, no quiero pensar en peros. Estoy disfrutando del momento, estoy trabajando para mí".

Sin embargo, no es demasiado tarde para que el romano siga demostrando su valía y demuestre que merece un lugar en MotoGP. Su futuro aún es incierto, pero con el crecimiento mostrado en las últimas carreras y culminado el domingo en Mandalika, se muestra confiado: "Obviamente, estamos en lo más alto de este deporte, las plazas son pocas. Si no lo haces bien, necesitas que otro lo intente en tu lugar. Así que lo entiendo. Entiendo un poco menos las prisas de los que saben ciertas cosas. Pero al final son elecciones, así que no pasa nada. Yo trabajo ante todo para mí, pero también para desahogarme y demostrar a los que dudaban de mí que estaban equivocados".

"Digamos que creo que hacerlo bien es la clave ahora. Obviamente, si siguiera terminando 15º, 18º o 20º, no ayudaría a mi futuro. [Pero] ahora para el campeonato también sería una pena perder a un piloto que lo está haciendo tan bien. Es una mano que me estoy echando para asegurarme de que sigo aquí el año que viene", finalizó 'Diggia'.