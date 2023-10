Las 10 cosas que aprendimos del GP de Indonesia 2023 de MotoGP

El regreso del MotoGP al Mandalika International Street Circuit para la segunda edición del resucitado Gran Premio de Indonesia se desarrolló en gran medida sin polémicas tras los problemas del año pasado cuando se rompió el asfalto.

Jorge Martín se colocó líder del mundial ganando al sprint el sábado pero tiró todo por la borda cayéndose el domingo cuando lideraba, por lo que Pecco Bagnaia entró y salió como líder de esta ronda.

Por otra parte, el futuro de Marc Márquez en MotoGP ha sido el principal tema de conversación del fin de semana.

Con mucho que desentrañar, aquí están las 10 cosas que aprendimos del Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2023:

1. El cambio de Márquez a Gresini (Ducati) pone en vilo a sus rivales en MotoGP

El fichaje de Marc Márquez por Gresini Ducati fue la noticia que dominó los titulares en los prolegómenos del GP de Indonesia.

El piloto explicó que ha sido "la decisión más difícil de mi vida" dejar atrás a su equipo Honda, pero expresó la importancia de redescubrir de nuevo su alegría por las carreras. En Indonesia sufrió un doble abandono por caídas, pero su llegada el próximo año a Ducati ya preocupa a algunos de sus rivales.

"Nos va a complicar la vida a todos", dijo Fabio Quartararo. "Marc es la referencia de los últimos 10 años y estará en una moto realmente competitiva. Así que sí, creo que nos complicará la vida el año que viene".

Maverick Viñales añadió: "Veo una Ducati más que es fuerte. ¡Una más! Siempre es difícil, nada es fácil en este mundo. Creo que dentro de Ducati será difícil, pero veo que todos los pilotos que van allí son superrápidos".

Algunos, entre ellos el líder del campeonato y futuro compañero de marca Francesco Bagnaia, se mostraron mucho más pragmáticos sobre el fichaje de Márquez.

"Creo que es bueno para nosotros, bueno para el deporte", declaró Bagnaia. "Seguro que Marc encontrará una buena base, la mejor base, en nuestra moto. Se sentirá cómodo y no tardará demasiado en ser mejor y más rápido que la situación en la que se encuentra ahora mismo".

"Creo que será bonito compartirlo con él, será interesante ver lo que puede hacer. Creo que también será una buena competición para él. Somos ocho pilotos, muy competitivos. Será interesante".

Alex Márquez dijo que Marc se retirará en 2024 si no puede redescubrir su placer por las carreras de nuevo. Sin embargo, él mismo ha vivió la situación de recuperar la ilusión con Ducati.

2. Bagnaia demuestra su temple en la remontada de Indonesia

El sábado en Indonesia Francesco Bagnaia perdió el liderato del campeonato del mundo 2023 por primera vez desde antes del GP de España de abril, teniendo que pasar por Q1, clasificándose 13º y acabando 8º al sprint.

El domingo pintaba mal, y aunque estaba remontando, Martín parecía que aumentaría su ventaja. Sin embargo, con la caída de su rival y su genial triunfo, ahora Pecco tiene 18 puntos de margen, un importante colchón. Además, se convirtió en el primer piloto que ganaba un gran premio en seco saliendo desde fuera de las cuatro primeras filas desde que Marco Melandri lo hiciera en Turquía 2006.

Desde Barcelona, la temporada de Bagnaia se había torcido, pero el vigente campeón emergió el domingo en Indonesia. Salía 13º y era sexto al final de la primera vuelta. Al final de la segunda vuelta era cuarto y al final de la tercera ya estaba en los puestos de podio.

Y aunque aún queda mucho por disputar, esta victoria, y la forma en que se consiguió, se antoja como un cambio de impulso en la carrera por el título.

"Por mi parte, esta victoria significa muchas cosas", declaró Bagnaia. "Hemos vuelto a ser muy competitivos, y yo lo estaba echando un poco de menos porque muchas veces he pasado apuros. Así que volver a tener este rendimiento ha sido muy, muy importante"

"Por mi parte, después de la caída de Barcelona, no ha sido un periodo fácil. Y sinceramente, ganar nos da mucha motivación, no sólo a mí, sino también a mi equipo. Siempre intentan dar el máximo posible. Además, este fin de semana hemos conseguido mejorar mucho nuestra situación".

3. El error de Martin supone un costoso cambio en el mundial de MotoGP 2023

Jorge Martín llevaba una temporada 2023 con pocos puntos débiles. Desde su aparatoso accidente con Alex Márquez en Austin, ha ganado tres grandes premios (ganando además las sprints) y no ha dejado de sumar puntos.

Su victoria el sábado en Indonesia, que le dio el liderato del campeonato por primera vez en MotoGP , también selló un cuarto campeonato de constructores consecutivo para Ducati. Llevaba desde el GP de Catalunya en el podio, y cuando pasó de sexto a primero al inicio de la carrera del domingo, parecía imparable. De hecho, al comienzo de la vuelta 13, tenía tres segundos de ventaja cuando se cayó.

Martin explicó que se había ensuciado los neumáticos al salirse ligeramente en la curva 10 en esa vuelta, lo que le llevó a doblar la parte delantera al entrar en la curva 11.

"Tenía tres segundos de ventaja, ya había hecho el trabajo duro. Sólo era hacer vueltas para terminar", dijo. "Es lo que hay. No es fácil cuando estás delante con esos segundos mantener la concentración".

"Pero estaba corriendo en modo seguro, digamos. Así que estoy contento de que mi velocidad esté ahí, y he sido rápido en todos los circuitos. Llevo 14 carreras sin cometer un error, tarde o temprano iba a llegar. Así que en las carreras que quedan me siento con confianza para luchar por la victoria".

Aunque, como él mismo dijo, "esas cosas pasan", fue un error que se produjo en un momento en el que podría haber infligido un gran daño a su principal rival por el título, Bagnaia, abriendo su ventaja hasta al menos 13 puntos, suponiendo que el italiano acabara segundo.

Tras su victoria en el sprint, Martin declaró que el hecho de liderar el campeonato no cambiaría su planteamiento, y mantuvo que la presión recae sobre Bagnaia. Pero puede que esté empezando a sentir el calor...

4. La heroicidad de los "superhéroes" de VR46 es digna de elogio

Pocos días antes del GP de Indonesia existía el riesgo real de que ninguno de los dos pilotos del VR46 pudiera participar. Luca Marini necesitaba el visto bueno para correr después de perderse dos carreras por una fractura de clavícula que sufrió en la India. Después, Bezzecchi se fracturó la suya en una caída entrenando en el rancho de Valentino Rossi el sábado pasado.

Tras ser operado de su fractura el domingo antes de volar a Indonesia el miércoles y llegar el viernes por la mañana para su revisión médica previa a la FP1, Bezzecchi quizás no podía imaginar que estaría en el podio al sprint sólo 24 horas después.

Su compañero de equipo Marini logró su primera pole y fue segundo en la sprint. Su gran premio terminó en la primera vuelta por una colisión con Brad Binder (culpa del sudafricano), pero Bezzecchi mantuvo el honor del VR46 con la quinta plaza.

Con razón, su actuación este fin de semana cosechó los elogios de todo el paddock. Marc Márquez calificó a la pareja de "superhéroes", señalando cómo se movieron brillantemente "en esa línea entre superhéroe y estúpido". Rossi los cría duros...

5. Oliveira confirma que se acercó a Honda para ser el sustituto de Márquez

Antes del GP de Indonesia, Motorsport.com informó de que el actual piloto de RNF Aprilia, Miguel Oliveira, encabezaba la lista de Honda para sustituir a Marc Márquez el próximo año.

El piloto portugués tendría una cláusula en su contrato con Aprilia que le permite marcharse si un equipo oficial le ofrece un contrato. Oliveira ha confirmado que Honda se ha puesto en contacto con él, pero aún no hay nada hecho. Aprilia de hecho niega que sus pilotos sean libres de marcharse.

El jefe de RNF, Razlan Razali, dijo que no existía tal cláusula en el contrato de Oliveira, aunque el piloto portugués se mostró en desacuerdo con jefe de equipo.

6. Quartararo refuerza su condición de indispensable con un podio en Indonesia

En una semana en la que un campeón de MotoGP decidió su futuro, Indonesia recordó a Yamaha por qué debe hacer todo lo posible para mantener a Fabio Quartararo más allá de 2024.

El francés ya esperaba un buen fin de semana en Indonesia por el trazado de la pista y el neumático trasero de construcción más rígida. El quinto puesto en el sprint dio paso a una actuación buenísima el domingo, cuando dio caza a los líderes de la carrera, Bagnaia y Maverick Viñales, para ver la bandera a cuadros en tercera posición, pegado a ellos.

Quartararo marcó la tercera vuelta más rápida del gran premio, un tiempo que llegó en la vuelta 18 de 27.

El campeón 2021 lo calificó como su mejor podio del año por su carácter luchador, pero como era de esperar la falta de garra de la M1 para poder adelantar frenó un ataque con el que podría haber ganado la carrera.

"Cuando estamos detrás, pilotamos totalmente diferente a Ducati, Aprilia y básicamente a todas las motos", dijo. "La única moto que adelanté fue a Aleix porque tenía el neumático blando y estaba sufriendo".

7. Gresini confirma el nuevo jefe de equipo de Márquez, y es bueno

Durante el fin de semana de Indonesia, Marc Márquez confirmó que Javi Ortiz, su técnico de neumáticos, sería el único miembro de su actual equipo de Honda que llegaría con él a Gresini. Como ya se sabía, Santi Hernández, su antiguo jefe de equipo, se quedará.

Márquez admitió que eso será "extraño" para él, dada la larga y exitosa colaboración - así como su profunda amistad - que ambos han compartido. Pero el director del equipo Gresini, Michele Masini, ha confirmado que Frankie Carchedi será el nuevo jefe de equipo de Márquez.

Carchedi trabaja actualmente con Fabio Di Giannantonio en Gresini, y anteriormente fue jefe de equipo de Joan Mir en Suzuki entre 2019 y 2022 -ganando el título con el español en 2020-. Márquez se muestra confiado en el calibre de Carchedi.

8. Los pilotos de MotoGP, cerca de una unión al estilo GPDA de la F1

Durante el fin de semana de la Indoneisa, Motorsport.com publicó la noticia de que MotoGP está a punto de crear una asociación de pilotos similar a la GPDA (Asociación de Pilotos de Grandes Premios) de la Fórmula 1.

Durante un tiempo se ha hablado de la creación de un sindicato de pilotos, pero en la mayoría de los casos ha quedado en nada. Ahora, los pilotos se han unido más en cuestiones fundamentales como la seguridad, y en India inspeccionaron juntos la pista y la aprobaron.

La asociación daría voz a los pilotos en los asuntos de mayor importancia para ellos, y el ex campeón del Mundo de Superbikes Sylvain Guintoli estaría al frente. Actualmente está aprendiendo todos los procesos legales y judiciales implicados para dar forma a su propuesta a los pilotos, lo que hará en Tailandia.

9. Espargaró, pragmático ante la pérdida del asiento en Tech3

La otra gran noticia del mercado de pilotos antes del GP de Indonesia fue la de KTM, que resolvió su atasco y colocó al líder de Moto2, Pedro Acosta, en el Tech3 en lugar de Pol Espargaró, que pasará a ser probador y hará algún wildcard.

Es una decisión que aceptó de mutuo acuerdo con KTM y no le guarda ningún rencor, mientras en Indonesia dijo que tendrá posibilidades de volver a la competición a tiempo completo en 2025. El español se había perdido la primera mitad del campeonato debido a una grave lesión y no ha tenido mucho tiempo para recuperarse. Pero se mostró pragmático sobre la situación cuando habló de ello el pasado jueves.

"Bueno, en realidad no es una decepción", empezó. "Es lo que pasó. Siento que soy rápido, no tan rápido como me gustaría, pero he estado fuera bastante tiempo".

"La moto ha cambiado mucho y no he podido ser tan rápido como quisiera. Pero incluso así he sido lo suficientemente rápido. Las cosas son así y tengo que tomármelo con madurez, no puedo llorar y patalear como un niño. Simplemente me lo tomo con un nuevo capítulo de mi vida de la manera más madura y mejor posible. Es la única manera de que funcione para ambas partes".

10. El hito de Michelin

El GP de Indonesia marcó un hito importante para Michelin, y Francesco Bagnaia logró la victoria 500 del fabricante francés, que registró su primer éxito en un GP en el TT de la Isla de Man de 1973 con Jack Findley. Su victoria 100 la alcanzó en 1987, en el GP de Brasil, donde se impuso Wayne Gardner, que acabaría llevándose el título de 500cc para Honda ese mismo año.

Mick Doohan consiguió la victoria número 200 de Michelin en 1996 en Brasil en su camino hacia el título de ese año, mientras que Sete Gibernau ganó el gran premio número 300 para Michelin en 2003 en el TT de Holanda. Marc Márquez consiguió la victoria número 400 en 2018 en el GP de España en su camino hacia su quinto mundial de la categoría reina.

Por supuesto, desde 2016 Michelin ha sido el único proveedor de neumáticos para la categoría de MotoGP, pero ha tenido que capear varios temporales en esa etapa, por lo que no ha sido un camino fácil.