Alex Rins, operado de síndrome compartimental

Alex Rins pasó este viernes por el quirófano para ser intervenido del conocido como síndrome compartimental, una dolencia habitual entre los pilotos que consiste en el aprisionamiento de los nervios del brazo. El ex piloto de Suzuki notó, durante la parte final de la pasada temporada, algunas molestias en ese sentido y tras una revisión, se tomó la decisión de operar. La intervención, llevada a cabo en la Clínica Ruber, en Madrid, corrió a cago del equipo del doctor Ignacio Roger de Oña, y permitirá al corredor barcelonés llegar en plenitud de condiciones al inicio de la pretemporada, un momento importante de su carrera ya que tras seis años con Suzuki en 2023 correrá al manillar de una Honda.

Antes de afrontar la operación, Rins pudo disfrutar el pasado fin de semana de los '100 Km dei campioni', la ya tradicional carrera que se disputa cada año con las motos de tierra en el Rancho de Valentino Rossi, donde compitió formando pareja con su buen amigo Jorge Martín, acabando en el top 10.

Rins, que esta temporada terminó su etapa en Suzuki después de que la marca japonesa decidiera poner fin a su paso por MotoGP, correrá el curso que viene con una Honda del equipo LCR, pero con trato de piloto oficial.

En su último curso defendiendo los colores de la fábrica de Hamamatsu, el catalán se postuló como uno de los candidatos a pelear por el título en el primer cuarto de calendario, antes de que la espantada de Suzuki cayera como una losa sobre toda la estructura y afectara de forma indudable al rendimiento general.

El #42 terminó finalmente el séptimo en la tabla general de puntos y fue capaz de ganar en Australia y en Valencia, dos de los últimos tres grandes premios.

Este no ha sido un ejercicio fácil para Rins. Además de lidiar durante más de medio año con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con su futuro, el barcelonés no pudo tomar parte en el Gran Premio de Alemania como consecuencia del accidente que sufrió en Montmeló, al ser arrollado por Takaaki Nakagami, su próximo vecino de taller. La caída la provocó una fractura en la muñeca izquierda que le condicionó su concurso en Sachsenring. A pesar de que hizo lo posible para correr, el sábado decidió retirarse, para recuperarse con vistas a la siguiente cita, en Assen.

El compañero de Rins las cuatro últimas temporadas en Suzuki, Joan Mir, también sufrió en la parte final del curso problemas en el mismo sentido y, también, en el brazo derecho, pero por el momento no hay constancia de que el mallorquín haya pasado por el quirófano.