Ciabatti tilda de "estupidez" las acusaciones de órdenes de equipo en 2022

Ducati se convirtió en el centro de todas las miradas en el último tercio de la temporada 2022 de MotoGP. Su jefe de filas, Pecco Bagnaia, había conseguido salvar una desventaja en la clasificación general de hasta 91 puntos respecto a Fabio Quartararo, y por primera vez en todo el año tenía opciones reales de hacerse con el liderato de la tabla.

Pero Bagnaia no era el único piloto rápido de la marca. Enea Bastianini, tras un arranque de curso fulgurante, entró en una espiral de irregularidad, pero supo recuperarse tras el parón veraniego.

La dupla transalpina se convirtió una habitual de las primeras posiciones, con varias carreras en las que se disputaron la victoria hasta la misma línea de meta. De hecho, fue el #23 quien puso fin a la racha de cuatro victorias consecutivas de Pecco, todo un récord en Ducati.

Esa circunstancia generó un intenso debate entorno a la política de la fábrica, y muchos se preguntaron si deberían aplicar órdenes de equipo para evitar que Enea le continuase restando puntos a Pecco.

Enea Bastianini y Pecco Bagnaia fueron unos habituales de la lucha por la victoria

"Obviamente, este año hubo nervios en algunas situaciones, porque sabíamos que Pecco estaba tratando de hacer lo imposible para cerrar la brecha de 91 puntos con Fabio. Estábamos bastante nerviosos en algunas situaciones, como en Misano y Aragón", reveló Paolo Ciabatti, director deportivo de la marca italiana, a Motorsport.com.

Pero el momento más peliagudo estaba aún por llegar. En Australia, Bagnaia recogió el liderato de la general por primera vez en todo el año, y llegó a Malasia, penúltima prueba del calendario, con opciones de cerrar el título.

Sin embargo, la carrera fue de todo menos tranquila para el #63, que vio cómo Bastianini arriesgaba para disputarle la victoria.

"Para ser totalmente sinceros, pasamos muchos nervios en Sepang", continuó." Sepang era un poco diferente, porque veíamos que Bezzecchi estaba recortando distancias con Quartararo y si era tercero y Pecco ganaba seríamos campeones del mundo. Así que estábamos discutiendo qué hacer si Bezzecchi terminaba tercero".

El director italiano se refirió así al simpático momento en el que los tres líderes de la fábrica (Davide Tardozzi, Claudio Domenicali y el propio Ciabatti) se cerraron en una piña en el box rojo para discutir la situación.

"Pero Bezzecchi fue perdiendo comba, así que dijimos 'vale, dejamos que luchen'. Quizás fuimos demasiado justos para permitírselo. Pero de todos modos, creo que demostramos que todos los comentarios sobre las órdenes de equipo eran una estupidez".

En Malasia, Bastianini no dudó en intentar 'robarle' la victoria a Bagnaia

"Si hubiera órdenes de equipo Jack no hubiese terminado segundo en Tailandia y Bastianini no hubiese ganado en Aragón, o no hubiese tratado de pasar a Pecco en la línea de meta en Misano, ni mucho menos luchar con él en Sepang".

Todo apunta a que será una situación que se repita en la próxima campaña, con la promoción de Bastianini al equipo oficial. "Es fácil pensar que el año que viene tendremos una situación difícil de gestionar", admitió Paolo.

"Creo que es un lujo tener en tu equipo al campeón del mundo y al tercer clasificado, y que uno haya ganado siete carreras y el otro cuatro. Entre los dos han ganado más del 50% de los grandes premios [de 2022]. Creo que es un problema agradable de gestionar", puntualizó. "Creo que tenemos las herramientas para gestionar la situación en la que habrá una competitividad justa entre los dos lados del box".

Aún así, Paolo es consciente de que Pecco y Enea no son precisamente los dos mejores amigos del paddock, y asume que habrá un cambio respecto a la buena relación que mantenía el campeón del mundo con Jack Miller.

"No pido que los compañeros de equipo sean amigos, y no creo que se repita la relación que tenían Pecco y Jack. Es una de esas relaciones especiales que salen del carácter de los dos pilotos, y Jack ya estaba allí cuando Pecco debutó. Así que creo que le ayudó, y es un buen tipo. El año que viene tendremos dos pilotos que quieren ganar el campeonato del mundo. Creo que manejaremos la situación", concluyó.

