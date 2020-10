Aleix Espargaró: "No hay una solución perfecta para la COVID en MotoGP"

En el último mes, el número de contagios ha ido aumentando en MotoGP. Varios miembros de los equipos dieron positivo en la prueba del virus y los que estaban cerca de ellos se vieron obligados a aislarse entre las carreras por precaución.

Hace dos semanas, Valentino Rossi dio positivo por COVID-19 en su casa de Italia tras haber viajado de vuelta después del Gran Premio de Francia, obligándole a perderse la doble cita de Aragón.

Eso llegó después de que Jorge Martín fuera baja en los dos grandes premios que se celebraron en Misano tras contraer el virus el mes pasado, mientras que Tony Arbolino tampoco estuvo en el GP de Aragón por volar en el avión con un contagiado a pesar de dar él negativo.

Esto puso en entredicho si se debe permitir o no a los pilotos volver a casa entre las carreras, algo que Aleix Espargaró hizo entre Aragón y Teruel ya que se desplazó en coche de forma segura hasta su domicilio en Andorra.

"Es muy difícil entender cuál es la solución correcta", dijo el de Aprilia sobre lo que los pilotos deben hacer entre las carreras con respecto a los protocolos del COVID-19. "Obviamente, si tienes que volar en un vuelo regular, es mejor quedarse [entre las carreras] porque si tienes que ir al aeropuerto con mucha gente en un avión, que es un lugar pequeño con mucha gente, el riesgo como vimos con Arbolino es muy alto".

"Lo siento mucho por Arbolino, porque puedes hacerlo todo bien y no está en tus manos, y no puedes correr. La situación de Tony fue muy mala. Pero en mi caso, estamos corriendo cerca de Andorra y puedo conducir tres horas y volver a casa".

"Para mí, tal vez el riesgo sí es un poco más alto, pero yo estaba en mi casa con mis dos hijos y mi mujer. Así que es lo que decidí. Sé que algunas personas que se quedaron entre la primera y la segunda carrera se infectaron en Aragón".

"Así que no hay una solución perfecta, todo el mundo tiene que ser súper cuidadoso, lavarse las manos, usar las mascarillas. Pero nos puede pasar a todos".

Cuando se le preguntó si le preocupaba que sus mecánicos volvieran a casa a Italia entre Aragón y Valencia con los casos en toda Europa en aumento, Espargaró dijo que no puede controlar lo que hacen fuera del circuito, pero insiste en que todos tengan cuidado.

"En los últimos años he aprendido que en el campeonato y en la vida no tiene sentido preocuparse por las cosas que no se pueden controlar", comentó.

"Por lo tanto, trataré de hacerlo lo mejor posible. También insisto mucho a mis dos amigos que viajan conmigo [para que se cuiden] porque están muy cerca de mí, así que son las personas más importantes".

"La gente del box no puedo controlarla. Somos 55 en el garaje, así que creo que todo el mundo tiene que ser muy serio, tener cuidado. Pero puede pasar. El mundo está cada vez peor, todo el mundo se está infectando", zanja

