Dovizioso ve legítimo que Mir sea campeón sin ganar una carrera

A tres carreras para el final, Joan Mir figura primero en la clasificación aunque todavía no ha conseguido su primera victoria en MotoGP. Una situación paradójica, sobre todo porque no hay precedentes en la categoría reina de un campeón sin ganar una carrera. Para encontrar un caso similar hay que remontarse a 1999, cuando Emilio Alzamora ganó el título de 125cc sin ninguna victoria.

Andrea Dovizioso cree que si Mir acaba campeón sin ganar una carrera no sería nada extraño y no ve necesario que tenga que hacerlo para justificar el título.

"No creo que sea realmente importante, sobre todo en este tipo de campeonato, porque ha sido extraño por muchas razones", sostiene Dovizioso. "Al final, lo realmente importante son los puntos, eso es todo. Todo el mundo quiere ganar y a todo el mundo le gusta ganar, pero eso no es lo que importa. Así que no, no creo que tenga que hacerlo".

Tras el GP de Teruel, Dovizioso vio cómo Franco Morbidelli le superaba en el mundial después de conseguir la victoria. A pesar de que solo suma tres puntos más que él y de que el de Ducati se ve fuera de la lucha por el título, Dovizioso cree que su compatriota sí es un aspirante.

"Morbidelli puede luchar por el título, pero en mi opinión es porque trabaja bien para la carrera, y con un campeonato como este, con altibajos todo el tiempo, puede pasar cualquier cosa. No significa que no crea que Morbidelli esté a la altura del campeonato, en absoluto, pero creo que tiene una buena moto y un buen equipo, y claramente tiene la capacidad de luchar."

Los altibajos de los que habla Dovizioso también son aplicables a él mismo. El ganador del Gran Premio de Austria no sube al podio desde entonces y acabó 13º en el GP de Teruel, mientras que Johann Zarco fue quinto con otra Desmosedici. Sin embargo, para el #04 los seis pilotos de Ducati están experimentando las mismas dificultades.

"Ha sido la misma historia toda la temporada", dijo. "No creo que [la diferencia con Zarco en Aragón] se deba a ninguna razón técnica. A veces algunos pilotos se encuentran mejor y van mejor. Mira el campeonato. Pecco [Bagnaia] tuvo cosas raras en algunas carreras, Jack [Miller] lo mismo, Zarco lo mismo, Danilo [Petrucci] lo mismo, y al final hubo muchos altibajos. Y mira dónde están todas las Ducati. En el campeonato puedes ver los números. Se ve en esta carrera, como en la de Brno u otras".

"Todo el mundo está trabajando, pero al final creo que nadie ha encontrado el camino a seguir, de lo contrario estarían muy por delante de mí en el campeonato. No estoy poniendo excusas, pero creo que la situación es muy similar para todos en Ducati. Hay muchos altibajos y esa es la situación".

MotoGP descansa este fin de semana antes de afrontar las tres últimas carreras de la temporada. Dovizioso duda que pueda reengancharse en Valencia.

"Con las sensaciones que tenemos y dado que siempre estamos luchando con las mismas cosas, en este momento es difícil ser optimista para Valencia. No creo que sea una pista buena para nosotros. Pero de todos modos, cada carrera es una historia y ya veremos", zanja.

Todos los ganadores y podios de la temporada 2020 de MotoGP