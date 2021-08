Aleix Espargaró: “Es el día, solo Quartararo tiene más ritmo que yo”

Espargaró aterrizó en un proyecto tan nuevo como modesto en 2017, muy lejos de los equipos top del campeonato que, poco a poco, ha ido creciendo. De ser un sueño casi inalcanzable, conseguir el primer podio para la marca se ha convertido para Aleix en una especie de obsesión, un objetivo que, según el piloto, está cada vez más cerca: “Mañana es el día”, aseguró este sábado desde Silverstone.

A partir de esa afirmación, le pidieron a Aleix que explicara las claves de por qué mañana era el día.

“Estoy convencido a tope. Hay otras carreras en las que tenía mucho ritmo, pero tenía que ser conservador para seguir los pasos de crecimiento del proyecto, pero ya llevamos muchas carreras siendo rápidos. Mejor ritmo que aquí no lo he tenido nunca. No sufrimos de motor en ningún sitio, he llevado la goma trasera a 21 vueltas y he sido competitivo. Hay días que tienes que intentarlo y mañana es el día”, insistía convencido el catalán.

El mayor problema con el que se puede encontrar el de Aprilia es la gestión del neumático y llegar con opciones a la parte final de la carrera.

“Si quieres atacar el podio siempre has de tener muy bien preparada la segunda parte de la carrera. Nosotros, por las características de nuestra moto y el grado de inclinación, no podemos guardar neumático en las primeras mitades de carrera respecto a nuestros rivales, pero mañana lo voy a intentar todo para estar fuerte hasta el final”, valoró.

Pese a mostrarse fortísimo todo el fin de semana, al final Aleix saldrá sexto en parrilla, justo el día que su hermano Pol logró su primera pole para Honda.

“Estoy muy contento por Pol. Al final solo es un crono. Yo podría haber salido desde la primera fila. Marc (Márquez) y Martín han hecho su tiempo a mi rueda, y no me estoy quejando porque yo lo he hecho a la suya mil veces, pero hubiera podido hacer tercero o cuarto. Pol ha hecho un vueltón así que chapó por él. La pole le va a dar alas, pero la carrera es otra historia y solo Fabio tiene más ritmo que yo. Estoy preparado para mañana”.

Por último, le preguntaron a Aleix si iba a estar en el test de Misano de la próxima semana, en el que Maverick Viñales se subirá por primera vez a la Aprilia.

“Todas las desgracias tienen una parte positiva, y la desgracia de que Maverick haya acabado de esta manera con su antiguo equipo es que va a llegar con todo el conocimiento fresco de la Yamaha, que particularmente ha sido mi moto favorita los últimos años. Espero que nos pueda ayudar mucho y nos dé direcciones de trabajo diferentes que yo. Por mucho que lo intente, desconozco porque llevo seis años con la Aprilia. Espero que entre los podamos hacer un buen desarrollo de la moto de 2022. No voy a estar en el test de Misano, pero voy a estar muy pendiente”, zanjó el de Granollers.

Por si te lo perdiste: Aleix Espargaró: “Soy uno de los tres mejores pilotos de MotoGP”

(Haz click en este enlace o en la imagen para ver las fotos de la clasificación del GP de Gran Bretaña)