Márquez: “Para ganar aquí se tendrían que juntar todos los astros”

El de Honda dijo el jueves en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña que llegaba a este fin de semana con mucha energía y sin molestias en el hombro lesionado. Sin embargo, una terrorífica caída el viernes en el FP1 devolvió al español a la cruda realidad del sufrimiento físico que arrastra desde julio del año pasado, cuando se lesionó en Jerez.

“Dije el jueves que este fin de semana me sentía con energía y sin molestias. En el FP1 pude pilotar como quería, pero me caí y, una carrera más, vamos a tener que salir magullados”, se lamentó

“Está siendo duro y difícil. Tienes que aceptarlo y entender que no siempre puedo pilotar natural. Cuando lo hago cometo muchos errores, tengo que ir más fino y ser más preciso y eso nos resta un plus. Pero cada vez estamos mejor en circuitos diferentes. Lo que no quiero es lo que pasó a principio de temporada, los altibajos, que en un circuito era muy rápido y otros muy lento. Prefiero ser estable y no sufrir, y de momento lo estamos consiguiendo”, expuso el de Honda.

Márquez se lastimó el ojo derecho en su caída del viernes y para poder recuperarse suspendió sus encuentros con la prensa, por lo que no había podido aún explicar la caída.

“El ojo lo noto como si tuviera conjuntivitis, pero ahora no me molesta tanto. Ayer estaba muy mal, me lloraba mucho, pero mañana estará mejor”, explicó primero.

“Me he descontado ya del número de caídas duras que he sufrido en mi carrera. Fue extraña, salía del box y era la primera vuelta, quizá me abrí un pelo demasiado. Fue raro porque iba un poco más lento de lo habitual en ese punto. Lo bueno es que no pasó nada, aunque me asusté bastante”, relató antes de colocar ese choque en su ranking de caídas más fuertes: “La de Jerez en la curva 7 de este año fue peor que esta, así que es la segunda peor del año, pero posiblemente sea la tercera peor de mi carrera, porque ese honor lo tiene la de Mugello 2013”, recordó.

Que la Honda funciona en este trazado lo confirmó el resultado de Pol Espargaró, con su primera pole de la temporada.

“Pol siempre ha sido muy rápido a una vuelta. Desde que ha llegado a Honda siempre ha sacado el tiempo. Este fin de semana hemos estado los dos arriba y podemos sacar un buen resultado”, celebró Marc.

“Lo ha celebrado mucho, porque le está costando más de lo que esperaba, pero eso es muy bueno. Es una moto difícil, crítica, a la que yo ahora no puedo sacarle todo el jugo, pero cuando lo haces es una buena moto. Tenemos que conseguir que no sea tan difícil sacarle todo el potencial que tiene”, añadió.

La impresión general es que los neumáticos no aguantan la distancia de carrera y que gestionarlos será clave para poder llegar al final con opciones.

“Todo dependerá del ritmo. Si es rápido es más estresante para los neumáticos y el físico. Si es más lento, se puede gestionar mejor, será interesante. Quartararo es el que tiene el mejor ritmo, también Bagnaia. Luego estamos ahí Miller, Martín, Pol, Zarco y me incluyo en ese grupo. Depende como sea la carrera veremos cómo se gestiona el final”.

Un final en el que nadie duda, tras las primeras 20 vueltas de la última carrera en Austria, estará Marc luchando por la victoria.

(Antes de seguir leyendo, haz click sobre la imagen para ver todas las fotos de Marc Márquez en el GP de Gran Bretaña 2021 de MotoGP)

“Todo dependerá de cómo me encuentre en carrera. De los cinco primeros sería un buen resultado. El podio sería buenísimo y pensar en la victoria no es realista. Se tendrían que juntar todos los astros. Vamos a salir para acabar entre los cinco primeros y una vez ahí intentar estar en el podio”, pronosticó.

“Estamos pilotando bien y creo que podemos hacer una buena carrera. El objetivo era tener un nivel regular, primero estar entre los cinco de delante y luego intentaremos estar entre los tres mejores. Hay que ir subiendo escalones poco a poco porque no sirve de nada tener buenas sensaciones y ser quinto hoy si mañana no lo rematamos en la carrera”, zanjó el de Cervera.