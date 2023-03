Aleix Espargaró: "Me explotó el brazo; el lunes veré si me opero"

Cargar el reproductor de audio

El constructor italiano fue uno de los focos de atención este sábado en Portugal, donde el Mundial arrancará en dos semanas y donde la marca italiana exhibió músculo con la multitud de variables aerodinámicas diseñadas para su RS-GP.

Esa tremenda cantidad de alerones influyen directamente en el comportamiento de la moto, haciéndola más física en la mayoría de los casos, circunstancia que explicaría las molestias que se le reprodujeron a Aleix Espargaró.

Solo cuatro corredores dieron menos vueltas que Aleix (60 giros en total), que se vio obligado a poner fin a su jornada antes de tiempo y con un mejor registro que le dejó a poco menos de nueve décimas de Pecco Bagnaia, el más rápido de todos.

"Por la tarde tuve muchos problemas de síndrome compartimental. Me explotó el brazo derecho. No pude dar más de dos vueltas, y por eso decidí parar. Probamos muchas alas, mucha carga aerodinámica. Pero eso te puede cargar un poco; tanto no es normal. El lunes iré a la Clínica Dexeus a hacerme pruebas, y si la vaina se ha vuelto a cerrar me intervendré", declaró Espargaró, que ya sabe qué es sufrir ese tipo de dolores y agarrotamiento que hace imposible controlar las embestidas de un prototipo de los de la categoría pesada, no en vano ya se operó por lo mismo su brazo derecho en 2010 y 2021.

"Ese brazo me lo operé dos veces. La primera, en 2010, en la primera carrera cuando debuté en MotoGP [con Pramac, en Estados Unidos]. Y la segunda, hace dos años, en Mugello. Si tengo que hacerlo una tercera tampoco es el fin del mundo, porque en cinco días estás recuperado", advirtió el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona), que pone el acento en la aerodinámica para entender a qué se debe esa fatiga en su brazo.

"Esta aerodinámica hace la moto súper física, hasta el extremo de no poder terminar la jornada de la tarde. En Malasia [en los test de hace un mes] me cargué un poco, pero aquí, la vuelta rápida la he hecho sin poder dar gas", relató el #41.

El día no fue el más placentero para el catalán. A la limitación en el brazo se le unió también la que le provocó una caída en la que se machacó el talón derecho, el que se fracturó el año pasado al salir volando de su Aprilia durante el Gran Premio de Gran Bretaña.

Según dijo, el accidente en sí no fue nada del otro mundo, pero un golpe con un piano –"no sé qué hace allí"– hizo que una placa de titanio de su bota quedara completamente partida. "Tengo el talón muy hinchado, y me molesta un poco por la presión de la bota, pero tampoco influyó demasiado [en el tiempo]", concluyó Espargaró.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 1 / 8 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 2 / 8 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 3 / 8 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 4 / 8 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aprilia RS-GP, Aleix Espargaró 5 / 8 Foto de: Germán Garcia Casanova Detalle de la Aprilia RS-GP, Aleix Espargaró 6 / 8 Foto de: Germán Garcia Casanova Detalle de la Aprilia RS-GP de Aleix Espargaró 7 / 8 Foto de: Germán Garcia Casanova Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 8 / 8 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images