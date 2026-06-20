DS Penske mostró ritmo y sumó puntos en Sanya

La Fórmula E regresó a Sanya por primera vez desde marzo de 2019. En la anterior visita del campeonato a este circuito urbano, DS Automobiles había logrado la victoria. Seis años después, el fabricante francés volvió a la isla de Hainan como el ganador más reciente, ahora asociado con Penske Autosport. Situada en el extremo sur de la isla, Sanya es un popular destino costero que, para la ocasión, acogió un circuito temporal de 2,52 kilómetros y 12 curvas.

Aunque la Fórmula E ya conocía este escenario, esta cita marcó el debut de los monoplazas Gen3 Evo en este trazado y, por tanto, el estreno de los DS E-Tense FE25. Aunque el recorrido no era completamente nuevo para los equipos, el trabajo previo realizado en el simulador desempeñó un papel clave en la preparación del fin de semana. Un ejercicio especialmente apreciado por Taylor Barnard, que pasa muchas horas utilizando esta herramienta digital antes de cada carrera.

Junto a Maximilian Gunther, el británico llegaba dispuesto a confirmar los progresos mostrados en las dos carreras celebradas en Mónaco, donde DS Penske había evidenciado un potencial prometedor. El regreso a China también se producía en un contexto estadístico muy abierto.

Desde 2014, la Fórmula E ha competido en cuatro ciudades chinas —Pekín, Hong Kong, Shanghái y Sanya— y, en las once carreras disputadas en el país, ha habido diez ganadores diferentes.

Puntos a pesar de las condiciones

Maximilian Gunther, DS Penske Team Foto de: DPPI

En Sanya, el calor y la humedad son factores determinantes que afectan tanto al rendimiento de los pilotos como al de los coches. También era importante explorar diferentes estrategias de gestión de potencia, tanto a 300 kW como a 350 kW, de cara a la clasificación y a la carrera, la única oportunidad de sumar puntos este fin de semana, ya que todas las rondas posteriores serán eventos con doble carrera.

Eso se reflejó en la primera sesión de entrenamientos libres, donde Taylor Barnard fue sexto y Maximilian Günther terminó 13º, a solo ocho décimas del mejor tiempo. Ese equilibrio también quedó patente en la clasificación. Barnard logró el segundo mejor registro de su grupo y avanzó hasta los cuartos de final. Aunque clasificó quinto, una sanción le obligó a salir finalmente desde la 15ª posición. Aun así, el joven británico volvió a demostrar su potencial.

Por su parte, Günther también fue penalizado tras sustituir un componente del sistema de propulsión y arrancó desde la 19ª plaza, prácticamente al final del puente que sirve como peculiar parrilla de salida del circuito.

Con estrategias agresivas y gestionando al máximo la energía durante el primer tercio de la carrera, ambos pilotos de DS Penske tenían opciones reales de entrar en el top 10 aprovechando sus Attack Mode. Sin embargo, el circuito de Sanya es bacheado y cuenta con una curva de 90 grados y una horquilla, una combinación propensa a los contactos.

Varios coches colisionaron y, cuando restaban 17 vueltas, apareció una bandera roja. En ese momento, Günther y Barnard ya habían remontado hasta las posiciones 12ª y 13ª, manteniendo intactas sus opciones.

La carrera se reanudó detrás del coche de seguridad y el tramo final se desarrolló a un ritmo frenético. Los dos DS E-Tense FE25 estaban entre los monoplazas con más energía disponible. Además, sus pilotos conservaban ocho minutos de Attack Mode, mientras que sus rivales disponían de un máximo de cuatro.

Pero cuando Barnard se preparaba para lanzar un ataque serio gracias a esa ventaja de potencia, un Nissan se salió de pista y provocó una nueva neutralización, esta vez mediante un Full Course Yellow. El británico perdió más de tres minutos de Attack Mode, un tiempo que podría haberle permitido luchar por el top 5 e incluso por el podio.

Cuando la acción se reanudó, Günther activó su último Attack Mode. Aunque muchos de los pilotos que tenía delante hicieron lo mismo, el alemán logró ganar algunas posiciones. Debido a las paradas en boxes, Dirección de Carrera añadió dos vueltas extra, permitiendo a todos aprovechar al máximo su rendimiento energético.

Sin embargo, un último Full Course Yellow congeló definitivamente las posiciones. Günther cruzó la meta en quinta posición y Barnard lo hizo noveno. Una remontada notable para el piloto alemán, que había partido 19º, y una ligera decepción para su compañero británico, privado de tres minutos de Attack Mode que podrían haber marcado la diferencia.

Aun así, tanto el ritmo como la estrategia fueron sólidos, y ese es el principal aspecto positivo que DS Penske se lleva de esta carrera de cara a las próximas citas del campeonato.

La próxima ronda del Campeonato del Mundo de Fórmula E también se disputará en China, con una doble cita en el circuito de Shanghai los días 4 y 5 de julio.