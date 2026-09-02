Pepe Martí renueva con CUPRA Kiro para seguir en la Fórmula E 2027

Pepe Martí continuará por segunda temporada en la Fórmula E, tras el anuncio de CUPRA Kiro de la renovación del piloto español de 21 años, que continuará así en el campeonato eléctrico de cara a la nueva era del Gen4.

La Fórmula E estrena en el curso 2026/2027 sus nuevos monoplazas, nuevos formatos y nuevos circuitos, y Pepe Martí repetirá en la parrilla después de su curso como novato que acabó el mes pasado en Londres.

Terminando 13º (a solo dos puntos del 11º), Pepe Martí superó con buena nota su primer año en el mundial, con dos podios en Mónaco y Sanya como grandes momentos destacados, especialmente el de China, donde pasó de 18º a 2º. Además, también llegó a liderar el ePrix de Madrid para orgullo y furor de la afición que poblaba las gradas del Jarama, y terminó por delante de su compañero Dan Ticktum.

Aunque tuvo al menos otra oferta de un equipo que acabó mejor que CUPRA Kiro, el catalán decidió quedarse en el lugar que le abrió los brazos cuando el año pasado pasó de la escalera tradicional de monoplazas sin poder desembocar en la F1, tras su paso por Fórmula 2, a las carreras eléctricas.

"Estoy muy ilusionado por continuar con CUPRA KIRO en la temporada 2026/27 de Formula E. Desde que me uní al equipo he sentido muchísimo apoyo y confianza, y creo que juntos hemos construido algo realmente positivo durante mi año de rookie", declaró Pepe Martí.

"Ha sido una experiencia de aprendizaje increíble, y siento que he crecido mucho como piloto a lo largo de esta campaña. Haber conseguido resultados entre los tres primeros, liderar carreras y convertirme en el primer piloto español en subir al podio del Campeonato del Mundo FIA ABB Formula E es algo de lo que estoy muy orgulloso, pero también siento que esto acaba de empezar. CUPRA KIRO tiene grandes ambiciones de futuro y me ilusiona formar parte de este viaje hacia la GEN4. Estoy deseando ver qué podemos lograr la próxima temporada".

Con su rendimiento, Pepe se ha ganado el derecho a liderar el equipo si se mantiene junto a él Ticktum, justo cuando empieza la era del Gen4.

Pepe Martí volverá a la pista, más allá de las pruebas de su equipo, en los test de pretemporada del 16 al 20 de noviembre en el Jarama, antes de, si la guerra lo permite, el ePrix de Yeda del 18 y 19 de diciembre.