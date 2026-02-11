Pepe Martí, ante otro elemento desconocido en la Fórmula E

Después de cambiar de la escalera de la F1 (Fórmula 3 y Fórmula 2) a la Fórmula E, este estreno de temporada está siendo todo un viaje a lo desconocido para Pepe Martí, descubriendo cosas nuevas en cada ronda. Ahora el mundial llega al ePrix de Yeda, la primera prueba doble, es decir, con dos sesiones de clasificación y dos carreras.

Hacer dos carreras no es ninguna novedad para Pepe Martí, pero la Fórmula E tiene una peculiaridad, y es que en la primera carrera de los fines de semana dobles (en este caso, en la del viernes de Yeda), hay Pit Boost, es decir, paradas en boxes para recargar baterías.

El Pit Boost, que se estrenó en la categoría el año pasado, es una parada obligatoria en boxes a mitad de carrera, donde se cargan 600 kW durante 30 segundos en boxes, para ganar un 10% de energía, 3,85 kWh, a cambio ofrece al piloto un aumento de energía del 10 % (3,85 kWh). La parada se debe hacer cuando el estado de carga (SoC) esté entre los porcentajes máximo y mínimo establecidos por la FIA, normalmente por debajo del 60% y por encima del 40%.

Cuando Motorsport.com, durante un evento con CUPRA en Madrid, le preguntó cómo afronta esa novedad, Pepe Martí respondió: "Es un procedimiento que es bastante, digamos, diferente a lo que estoy acostumbrado, pero al final el principio es el mismo, parar, intentar que alrededor de la parada vayas lo más rápido posible para ganar posiciones, hacer una buena salida...".

"Y Yeda por ejemplo es un circuito donde adelantar no es tan fácil como otros circuitos, el año pasado tuvimos después de la última curva cerrada ese adelantamiento de Gunther a Rowland, pero realmente es un circuito que a nivel energético no es tan complicado como el de Sao Paulo o como otros circuitos donde estamos realmente levantando casi a mitad de la recta y al principio de la carrera".

"Tiene una importancia alta el preparar esta doble carrera, que son 50 puntos que se reparten entre las dos carreras, así que no nos podemos permitir empezar con mal pie, encontrar algo mal en el coche. A mi favor también tengo que al menos conozco 6 curvas de las 19, pero bueno, es una buena oportunidad, yo creo, tener la primera carrera para aprender y la segunda para ojalá hacer un buen trabajo".

Hasta ahora, después de un accidente en la primera carrera cuando rodaba en las primeras posiciones, Pepe Martí fue séptimo en México y noveno en Miami. Y cuando se le pidió que valorara este inicio, contestó: "A ver, ¿está yendo mejor de lo que me esperaba? Sí y no, al final yo me subí el primer día a Formula E y tuve un día recuerdo bastante pésimo, creo que estaba a dos segundos y medio del primero y obviamente la noticia era 'Pepe, a dos segundos del líder', que tampoco era del todo cierto porque recuerdo que la vuelta más rápida mía creo que toqué tierra en cuatro curvas y iba de lado en las otras cinco, entonces era un absoluto desastre. Y durante el test me fui encontrando mucho mejor y el cuarto día me sentí bien, o sea, realmente en tres días efectivos de rodaje me encontré muy bien, el equipo hizo súper trabajo en decir oye esto es lo que estás haciendo bien, esto es lo que tienes que cambiar..." .

"Y por ejemplo una cosa que yo no estoy acostumbrado y que es muy distinto, es que no tenemos discos en las frenos traseros, entonces si quieres llevar temperatura a los neumáticos traseros, todo en tracción, toda la aceleración, yo creo que he aprendido en Formula 2, Formula 3, es ser súper prudente, no castigar los neumáticos traseros, quieres mantenerlo frío, que esté en su temperatura y ahora es todo lo contrario. Uno intenta llevar temperatura equiparada de adelante a atrás, hacer las cosas digamos de una manera muy determinada, muy específica y yo creo que el equipo ha hecho un gran trabajo en prepararme para ahora estar en un buen nivel".

"Por tanto, me sorprendo por una parte, y por otra es decir que hemos hecho lo que podíamos en estos dos y medio, tres meses, el equipo me ha preparado y he intentado yo poner de mi parte mi gran tarea en el simulador, hacer un buen trabajo y al final nada tampoco es fruto solo de la suerte, hay suerte y también hay trabajo, así que creo que estamos muy contentos con cómo está yendo, todo el mundo está feliz, pero hay que ir a por más".

Pepe Martí no entró al trapo ante la pregunta de si los pilotos de Fórmula E son más "guarros", y concluyó que es una parrilla muy competitiva donde muchos han pasado por la F1 o han estado relacionados con equipos de F1. De hecho, admitiendo que es una categoría donde hay mucho roce y choque entre coches, sentenció que "no necesariamente los pilotos son excesivamente... no limpios".

Sí concedió que la naturaleza de las carreras hiere en cierto modo el orgullo de los pilotos, perdiendo posición tantas veces (y ganándola), pero que va entendiendo cómo funciona: "Gustar no gusta, pero bueno, es parte de la carrera, en Sao Paulo por ejemplo creo que yo hice un muy buen Modo Ataque, subí solo seis o siete posiciones y Muller que estaba justo delante mío pasó del décimo al primero, entonces es un campeonato donde tú tienes que acostumbrar al jugueteo de posiciones y es también usar esa energía en el momento que toca, ser determinante".

"No puedes decir 'quiero adelantar, tengo que adelantar', no te puedes permitir tirarte y usar un 0,2% de energía, porque si lo haces cinco veces es un 1% que los otros tienen más que tú, entonces hay mucho de eso en el campeonato, intentar juguetear con los demás, yo creo que una cosa que he hecho muy bien también ha sido prepararme bien, ver carreras, una cosa que ya hacía en la Formula 2, de si tengo a Rowland detrás, sé lo que es lo más posible que haga, o si tengo a De Vries, cada uno tiene un estilo de conducir, y tienes que conocer los estilos de la carrera".

Por último, sobre la exigencia física de la Fórmula E, reveló una preparación especial que ha tenido que seguir, que sorprendió: "Es un poco menos exigente físicamente, pero es mucho más exigente a nivel competitivo. En la F2 acababa físicamente agotado, con tirones y perdiendo mucho peso en cada carrera, y en cambio en la Fórmula E acabo reventado, pero solo por la cabeza, porque en cada vuelta tienes que decir un mensaje encriptado por la radio. Me tuve que aprender el alfabeto de Alpha, Beta, Charlie... todo eso te lo tienes que aprender para correr con Fórmula E, así que es totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado".

"Y luego tienes que estar pendiente de muchas cosas diferentes, al final tenemos niveles de potencia que tienes que respetar durante la vuelta, durante la carrera, guardar batería, hacer adelantamientos, intentar ser eficiente... así que hay muchas cosas a las que estar pendiente durante bastante rato. Eso es lo que más pasa con la Fórmula E".