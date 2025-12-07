Pepe Martí, duramente sancionado para la próxima carrera de Fórmula E
Pepe Martí tendrá que salir último en la próxima carrera de Fórmula E después del accidente en el ePrix de Sao Paulo que abría la temporada.
Pepe Martí, Cupra Kiro
Foto de: Beto Issa / LAT Images via Getty Images
Este sábado arrancó el curso 2025/2026 de Fórmula E, el primero en la categoría eléctrica de Pepe Martí, y acabó mal. El español causó un aparatoso accidente en el que el mayor perjudicado fue él, cuyo monoplaza dio un par de vueltas de campana, y que además le conlleva sanción para la próxima carrera, el ePrix de México que se celebrará el 10 de enero.
En las últimas vueltas del ePrix de Sao Paulo que abría la Season 12 de Fórmula E, Pepe Martí no gestionó bien un periodo de Full Course Yellow, en el que se obliga a todos los pilotos a reducir la marcha hasta los 50 km/h, y se llevó por delante a Nico Muller y Antonio Felix da Costa, que sí habían frenado.
Tras la carrera, los comisarios escucharon a los involucrados, examinaron las pruebas de vídeo y dictaminaron que Pepe Martí será enviado a la parte trasera de la parrilla en la siguiente carrera de Fórmula E en la que participe, la de México, además de cuatro puntos, los primeros, en su licencia.
"El coche 3 causó una colisión con el coche 13 y el coche 51 en las curvas 6 y 7. Cuando Dirección de Carrera estableció un periodo de Full Course Yellow, los coches 13 y 51 reaccionaron correctamente reduciendo su velocidad durante la cuenta atrás y eligiendo diferentes trazadas para evitar colisiones. El coche 3, sin embargo, llegó a la zona a demasiada velocidad y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el impacto", dice el comunicado de la FIA, que remata: "Dado que eso representa el peor de los casos en materia de seguridad, los comisarios han decidido imponerle una sanción severa".
Explicando lo ocurrido, el piloto de Cupra no buscó excusas y admitió que no es un error que deba cometer, incluso si estaba en su primer fin de semana en un campeonato muy distinto a lo que está acostumbrado.
En lo positivo, tras clasificarse 13º, Pepe Martí estaba haciendo una buena remontada, y aunque él apunta que era posible un top 5, venía en ritmo de poder llegar más arriba en su debut.
