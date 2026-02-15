Ir al contenido principal

Fórmula E ePrix de Yeda II

Pepe Martí pide perdón por comentarios ofensivos tras un duelo con su compañero

Cupra Kiro salió de Yeda con una gran cantidad de puntos, pero hubo un momento de tensión entre sus dos pilotos al final de la carrera.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Dan Ticktum, Cupra Kiro

Los compañeros de equipo de Cupra Kiro en la Fórmula E, Dan Ticktum y Pepe Martí, han puesto punto final a su enfrentamiento al final de la segunda carrera del E-Prix de Yeda, tras aclarar las cosas en las horas posteriores a la prueba de este pasado sábado.

El español intentaba adelantar al británico en la batalla por el quinto puesto, en la penúltima vuelta de la carrera disputada en el circuito Corniche de Arabia Saudí, cuando ambos chocaron al entrar en la chicane de la parada del autobús.

Martí, debutante este año en la Fórmula E, rozó el muro a la salida de la curva, pero ambos corredores pudieron continuar sin sufrir daños graves, asegurando una doble puntuación para el equipo estadounidense. Los ánimos se caldearon inmediatamente después del incidente, y ambos pilotos descargaron su frustración en mensajes de radio llenos de palabrotas.

Sin embargo, tras tener la oportunidad de hablar entre ellos después de la carrera, Marti y Ticktum estuvieron dispuestos a hacer las paces y celebrar sus mejores resultados individuales del curso. El catalán explicó que el choque se debió a un malentendido sobre los niveles de energía, ya que los gráficos de la televisión indicaban que él tenía ligeramente más energía utilizable que su compañero en los últimos giros.

"Hablamos muy brevemente. Se trató principalmente de un malentendido, porque él no sabía que yo tenía más energía. Por mi parte, yo no sabía que él tenía un nivel de energía completamente diferente al mío. Así que simplemente intenté adelantarle", explicó Marti a Motorsport.com. "Obviamente, él no sabía que yo tenía más batería. Simplemente me cerró el paso, así que no hay rencor".

 

Ticktum consideró que el intento de adelantamiento de Marti era demasiado optimista dadas las circunstancias, y que ponía en riesgo que ambos pilotos acabaran fuera de carrera. Sin embargo, estaba dispuesto a pasar por alto el incidente después de hablar con Marti cara a cara.

"Mira, hay una línea entre ser o no oportunista, y él simplemente la ha sobrepasado un poco", declaró Ticktum a Motorsport.com. "He visto maniobras peores. Pero creo que, en las últimas vueltas, incluso aunque no sea contra tu compañero de equipo, se pasó un poco de la raya. Es muy entusiasta y ambicioso, lo cual es bueno. Pero creo que, como novato, aprendes dónde está el límite en esta categoría"

"Las carreras son muy extrañas, con el [ahorro de energía] y todo eso, y creo que él no lo ha entendido del todo, y él mismo lo ha admitido. Así que ha sido una suerte que ninguno de los dos hayamos acabado fuera de la carrera, porque si hubiera bloqueado por dentro y me hubiera golpeado, creo que esta noche habría sido muy mala. He hablado con él. Le he mirado a los ojos y le he dicho que no vuelva a hacerlo. Así que, sí, pero estamos bien. Todo está bien. Es agua pasada. No pasa nada", añadió.

Marti se disculpa por sus comentarios por radio

Martí, de apenas 20 años, fue objeto de críticas por lanzar un insulto por radio, después de que un clip de vídeo de su conversación con el equipo se hiciera viral en la plataforma de redes sociales X (antes Twitter). "Tenemos que hablar seriamente", le dijo a su equipo por la radio. "No lo acepto. Puede que sea un novato, pero no soy un [retrasado]".

En la entrevista posterior a la carrera, en la sala de prensa, Martí se disculpó inmediatamente por sus comentarios, y dijo: "En primer lugar, tengo que disculparme por el lenguaje que utilicé en la radio. En ese momento estaba muy alterado. No fueron las palabras adecuadas las que elegí en ese momento".

Así fue la carrera:

