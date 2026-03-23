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Fórmula E

Citroën confirma su compromiso con la Fórmula E y la nueva era del Gen4

Citroën confirma su continuidad en Fórmula E hasta la era Gen4, reforzando su apuesta por la innovación eléctrica y el desarrollo tecnológico.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Nick Cassidy, Citroën Racing

Nick Cassidy, Citroën Racing

Foto de: Malcolm Griffiths / LAT Images via Getty Images

Para Citroen, la electrificación no es solo una tendencia en el automovilismo moderno, sino el camino. Por ello, la marca francesa ha confirmado la extensión de su compromiso con la Fórmula E al confirmar que formará parte de la parrilla del campeonato eléctrico de cara a la futura era del Gen4.

Pocos días después del anuncio de que Opel aterrizará en la categoría en 2027, otra marca del Grupo Stellantis Motorsport, como es Citroen, ha confirmado lo que se esperaba, y es que su presencia en la Fórmula E no acabará en este 2026, su campaña de debut.

Lejos de ser un simple movimiento continuista, la decisión encaja dentro de una estrategia mucho más amplia del Grupo Stellantis, que ve en la Fórmula E un laboratorio competitivo clave para el desarrollo de tecnologías aplicables a sus modelos de producción.

Desde su entrada en la categoría, Citroen dejó claro que no era una aventura pasajera. La marca hablaba de una "aventura eléctrica, innovadora y apasionante" alineada con su visión de la movilidad del futuro, y el paso dado ahora no hace más que reforzar ese discurso.

Pero hay algo más. Porque la extensión del compromiso llega en un momento clave: el nacimiento de la nueva generación de monoplazas. El Gen4 promete un salto tecnológico sin precedentes, con coches más potentes, eficientes y avanzados, alcanzando hasta 600 kW en clasificación y apostando por una tracción total permanente. En otras palabras, una nueva Fórmula E más rápida, más exigente y más relevante para los fabricantes de coches.

Esta noticia llega tras un ePrix de Madrid 2026 en el que Motorsport.com pudo estar presente y ver cómo la ambición de la marca Citroen en la Fórmula E sólo acaba de empezar, con su primera pole position en el Circuito del Jarama como una declaración de intenciones.

Más al respecto:

Xavier Chardon, consejero delegado de Citroen, dijo: "En Citroen, la innovación debe estar al servicio de la vida real. La Fórmula E —y ahora el GEN4— es la forma en que transformamos el rendimiento eléctrico en progreso cotidiano. El automovilismo siempre ha formado parte de nuestro ADN. Nos enorgullece participar plenamente en esta nueva etapa".

"Madrid acogió la sexta ronda del Campeonato de la Fórmula E el 21 de marzo, marcando la primera carrera europea de la temporada 12. El evento contó con el apoyo de una serie de actividades que destacaron la importancia del mercado español para Citroen", concluyó.

Así está ahora mismo la parrilla de equipos de Fórmula E para 2027 (Gen4)

En negrita, los fabricantes

Nick Cassidy, Citroen Racing

Nick Cassidy, Citroen Racing

Foto de: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

  • Porsche
  • Segundo equipo oficial de Porsche
  • Kiro (con Porsche, sin confirmar)
  • Jaguar
  • Envision (con Jaguar, por confirmar)
  • Nissan
  • Andretti (con Nissan, por confirmar)
  • Citroen (Stellantis)
  • Opel (Stellantis)
  • Mahindra
  • Lola
  • Penske (por confirmar)

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