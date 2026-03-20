Opel entra en la Fórmula E a partir de 2027, con la Gen4

Jarama.- En un estreno, el anuncio de otro. Este viernes, en la primera jornada del primer ePrix de Madrid de Fórmula E, Opel ha revelado que entrará en el campeonato la próxima temporada, con el estreno de la Gen4, tras firmar un acuerdo por cuatro años. El anuncio llega un día después de anunciar DS su marcha cuando acabe este curso.

Así lo han anunciado durante una rueda de prensa en el Circuito del Jarama, donde han estado el director general de Opel, Florian Huettl, y el director general de la Fórmula E, Jeff Dodds. Opel confía en aprovechar su experiencia en carreras de circuito y en los rallies eléctricos, mientras impulsa su compromiso con el automovilismo eléctrico. Destacan su gama Opel GSe (Grand Sport electric), que dará nombre el equipo Opel GSE Formula E Team.

Opel sigue haciendo numerosas pruebas con sus coches de carreras, y preparando su llegada a la Fórmula E con un equipo dirigido por Jörg Schrott. La escudería aprovechará la experiencia de Stellantis Motorsport en el desarrollo de los coches GEN4. Ahora mismo, Stellantis compite con Citroen y con DS Penske, pero en 2027 Penske irá por su cuenta, y DS dejará su hueco a Opel, que también aplicará su propia ingeniería alemana al proyecto.

Stellantis ya está trabajando en los Gen4 en dos talleres paralelos en Satory, su sede, donde Motorsport.com estuvo el pasado mes. Los futuros Gen4 tendrán una potencia máxima de 600 kW (816 CV) en la clasificación y con el Modo Ataque activado, 250 kW (340 CV) más que los coches actuales. Además, los Gen4 tendrán tracción a las cuatro ruedas en todo momento, y la recuperación de energía también aumentará hasta un máximo de 700 kW.

Antes de su estreno en la Season 13 de la Formula E, el equipo Opel GSE Formula E hará su presentación oficial del GEN4 en abril en el Circuit Paul Ricard en Le Castellet, Francia, donde se esperan más anuncios. Uno de los pilotos con los que se ha relacionado a la llegada de Opel es el alemán de 21 años y piloto junior de Stellantis Tim Tramnitz.

Opel será el duodécimo equipo de la Fórmula E desde 2027, y el segundo equipo totalmente nuevo junto a una segunda escudería oficial de Porsche .

"La participación de Opel en Formula E marca un nuevo hito para Opel en su camino hacia un futuro eléctrico", dijo el director general de Opel, Florian Huettl. "Con la llegada de los coches de carreras GEN4, este es el momento ideal para dar el salto. El equipo Opel GSE Formula E Team muestra lo que representa la marca: tecnología alemana, diseño distintivo y prestaciones electrificadas. Eso también se aplica a modelos como el Mokka GSE y, próximamente, el nuevo Corsa GSE".

Por parte de la categoría, Jeff Dodds declaró: "Con Opel, la Fórmula E de da la bienvenida a un nuevo y potente equipo oficial. La marca aporta experiencia técnica, una identidad clara y una rica historia en el automovilismo. La participación de demuestra lo importante que es la Fórmula E para los fabricantes de automóviles en la transición hacia la movilidad totalmente eléctrica".

Así se espera que sea la parrilla de equipos de Fórmula E desde 2027 (Gen4)

En negrita, los fabricantes

Porsche

Segundo equipo oficial de Porsche

Kiro (con Porsche, sin confirmar)

Jaguar

Envision (con Jaguar, por confirmar)

Nissan

Andretti (con Nissan, por confirmar)

Citroën (Stellantis)

Opel (Stellantis)

Mahindra

Lola

Penske (por confirmar)