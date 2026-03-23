Doloroso paso por Madrid para Nissan y el campeón de la Fórmula E

Nissan y Oliver Rowland llegaron al Circuito del Jarama para el primer ePrix de Madrid de Fórmula E terceros en el campeonato de pilotos, con la esperanza de lograr otro podio más y quién sabe si el premio mayor, tras no haber podido vencer en las cinco primeras carreras del curso.

Ambos pilotos llegaron a los Duelos en Clasificación, y Norman Nato incluso se clasificó cuarto después de haber liderado su grupo. Sin embargo, el domingo todo lo que podía salir mal, salió. Un incidente de exceso de potencia en la salida conllevó una sanción de drive-through al campeón Rowland, mientras que Nato se vio envuelto en un toque que le mandó hacia atrás. Al final, otro problema de fiabilidad dejó al francés fuera de los puntos, mientras Rowland solo pudo ser 16º, rodando casi durante toda la carrera en solitario.

Cuando Motorsport.com España preguntó a Rowland por el resumen de la jornada, contestó: "Bueno, la salida no fue ideal, obviamente, con ese problema de potencia. Son cosas que no deberían pasar, pero creo que estábamos en buena posición para hacer una buena carrera. Son cosas que pasan, pero si queremos volver a ganar el campeonato, no podemos permitirnos eso".

Oliver Rowland, Nissan Fórmula E Team Foto de: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Sobre si Nissan podrá mejorar y alcanzar por fin la victoria que el año pasado llegaba con frecuencia y este año se escapa, fue escueto: "Tenemos que mejorar". Sin embargo, fue más escueto aún ante la pregunta de cuál está siendo el problema: "Todo".

Respecto a si él había rendido por encima de lo que podía el actual monoplaza que lleva en las manos, no quiso confirmarlo, pero considera que hay mucho trabajo por hacer, incluso en él mismo: "No quiero decir eso nunca, pero creo que si miramos hacia dentro, en todos los aspectos podemos hacerlo mejor. No estamos rindiendo al máximo en este momento, incluyéndome a mí mismo, así que tenemos que hacerlo mejor".

Por su parte Nato, también en charla con Motorsport.com, se refirió a los problemas de las últimas vueltas, cuando cayó del top 10, con un fallo que sufrió en su monoplaza que le condenó cuando llegó la hora de la verdad, cuando todos aprietan. "En realidad ocurrió antes de la ventana de paradas, igual que en la carrera 1 de Yeda: tuvimos algunos problemas de sobrecalentamiento, que afectaban al coche, y de nuevo tuvimos que bajar el ritmo", explicó. "Y no pudimos aprovechar nuestro modo de ataque en cuanto a ritmo, ni mejorar nuestras posiciones, así que sí, la carrera prácticamente se había acabado, porque ese es el momento en el que hay que apretar y ganar posiciones, y, al igual que en la carrera 1 de Yeda, cuando se iba acercando, fue exactamente lo mismo".

Norman Nato, equipo Nissan de Fórmula E Foto de: Malcolm Griffiths / LAT Images via Getty Images

Nato explicó por qué incluso estar cerca de los puntos, tal y como fueron las cosas, no puede considerarse buena noticia: "Cuando sales desde la P4 y no sumas puntos, no es una buena noticia".

"Por ahora, somos uno de los equipos punteros, así que no sumar puntos no es nada bueno, sobre todo porque hoy no he podido dar lo mejor de mí, y es la segunda vez que pasa, así que no es una gran noticia que no haya sumado puntos".

No pudo ahondar más sobre el problema de sobrecalentamiento del coche, ya que incluso decidió no aclarar qué parte exacta del monoplaza era, pero admitió que le afectó desde el principio.

Por último Tomasso Volpe, director del equipo, dijo a la web de Nissan: "Se siente como una oportunidad perdida en un circuito donde hemos demostrado un gran rendimiento durante todo el fin de semana. Fue genial que ambos coches llegaran a los Duelos y la carrera iba bien hasta la parada en boxes de Norman, cuando su ritmo bajó y tendremos que investigar la causa de ese problema. Por su parte, Oli podría haber estado luchando por las primeras posiciones sin la penalización de drive-through. Es muy decepcionante, ya que el equipo hizo un gran trabajo y sin duda teníamos el ritmo para sumar puntos importantes. Aprovecharemos el descanso entre ahora y Berlín para analizar estos problemas técnicos y evitar que se repitan".

Ahora, la Fórmula E descansa más de un mes hasta la ronda doble del ePrix de Berlín, del 2 y 3 de mayo, en el circuito donde el año pasado Rowland se coronó campeón.