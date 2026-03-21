El del ePrix de Madrid, un triunfo especial para Da Costa; Jaguar, la esperanza

Jarama.- Para siempre quedará que el primer ePrix de Madrid de Fórmula E, la segunda carrera de la historia de la categoría en España, la ganó con Jaguar el portugués Antonio Felix da Costa. Sin embargo, y más allá de lo que supone estrenar el palmarés de un evento, este triunfo fue doblemente especial para Da Costa, que tenía en el circuito a parte de familia y amigos.

Cuando Motorsport.com le preguntó si sentía esta como una victoria casi en casa, contestó emocionado: "Soy del país vecino y con mucha gente y mucha parte de mi familia aquí, así que ha sido una emoción aún mayor que otra victoria. Muy contento, muy emocionado".

Un triunfo con el que había soñado, y que aun así le sorprendió: "Imaginar lo que ha pasado hoy sí lo hice, pero te crea todavía más presión, así que es un sueño hacer lo que he podido hacer. La verdad es que no tengo palabras".

En un inicio de temporada en el que Porsche parece ser el equipo referencia, Jaguar ha sumado más del doblete de puntos en Madrid y se hacerca a solo cuatro puntos en el campeonato de escuderías. Cuando se le preguntí si ahora Jaguar es la esperanza de los fans para no tener un año con monopolio de Porsche en todos los títulos, da Costa contestó: "Esperamos que sí, queremos ganar y pelear con Porsche y estamos para eso".

La primera carrera de Fórmula E en el Circuito del Jarama llegó después de que, cuando la DANA azotó Valencia en octubre de 2024, el trazado madrileño y la categoría lograran la hazaña de llevar allí su pretemporada. Entonces, Da Costa, que de hecho lideró la primera jornada, admitió en una charla informal con esta web que el circuito era brillante, y que sería genial competir ahí.

"La verdad es que después del primer día de entretenimiento aquí, un año y medio atrás, todos los pilotos estaban encantados con el circuito. Es un circuito muy 'old school', si cometes un error aquí lo vas a pagar, para ir rápido aquí tienes que tener valor y poder ganar en un circuito que tiene tanta historia en el Jarama es una locura", continuó.

Antes, tras haberse alzado con su segundo triunfo consecutivo, después de cinco victorias de cinco pilotos distintos para empezar el año, Da Costa había dicho: "Dos victorias consecutivas, un doblete para el equipo... ¡eso no pasa a menudo! Muchísimas felicidades a todos los chicos y chicas del Reino Unido que nos proporcionan estos coches. Para mí es como una carrera en casa, tengo muchos amigos y familiares aquí, y es un día de ensueño".

El sábado fue completo para Jaguar con el segundo puesto de Mitch Evans, que de hecho consideró que se le había escapado el triunfo.

"Los dos somos ganadores, los dos queríamos ganar, solo que hemos recibido mensajes diferentes", dijo Da Costa. "Lo resolveremos. Me alegro por Mitch [Evans]; ¡debe de haber hecho una carrera increíble, tengo que volver a verla porque remontó desde atrás! Estoy contento con lo que hemos hecho hoy, y es un día de ensueño".

Por su parte Evans remató: "Debería haber ganado la carrera, pero no quiero restarle mérito a António, hizo una carrera espectacular. Un doblete para el equipo y consiguieron el resultado que buscaban. Aposté por la estrategia a largo plazo y tuve una buena ventaja energética que me permitió meterme en la lucha durante la ventana de paradas en boxes, sobre todo al final. Me sorprendió estar entre los primeros, pero con mi ventaja energética iba a ser un buen final. Y lo fue, aunque no el resultado que esperaba. Es lo que hay, pero un gran doblete para el equipo".

Lo siguiente en la Fórmula E, el ePrix de Berlín el 2 y el 3 de mayo.

Así fue la carrera: Fórmula E Da Costa y Jaguar triunfan en el ePrix de Madrid de Fórmula E; Martí, 9º