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Crónica de clasificación
Fórmula E ePrix de Madrid en el Jarama

Cassidy da a Citroen la primera pole del ePrix de Madrid de Fórmula E; Pepe Martí saldrá 12º

Cassidy logró con Citroen la primera pole position del ePrix de Madrid de Fórmula E en el Jarama, con Pepe Martí cerca del top 10 tras caer en el grupo más duro.

Jose Carlos de Celis Juanjo Sáez
Publicado:
Nick Cassidy, Citroen Racing

Nick Cassidy, Citroen Racing

Foto de: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

Jarama.- La primera clasificación de la historia del ePrix de Madrid de Fórmula E se disputó sobre mojado, y ya con muchos valientes en las gradas del Circuito del Jarama. Las complicadas condiciones dejaron una extraña clasificación, con cuatro propulsores diferentes entre los cuatro primeros y ninguno de ellos del que parece el más poderoso en este 2026, el Porsche.

La clasificación se disputó con el formato tradicional de este campeonato, dos grupos de 10 pilotos de los cuales cuatro de cada grupo pasan a los duelos y se miden cara a cara en Cuartos de Final, luego Semifinales y luego Final. 

El Mahindra demostró ir muy bien sobre mojado y Nyck de Vries (que se había estrellado en el FP1 del viernes) lideró el Grupo y luego sin problemas llegó a la Final. Sin embargo, ahí no cumplió y Nyck Cassidy lo aprovechó para dar a Citroen esta primera pole de la historia de este ePrix, por 0.266s con un 1:37.141.

En segunda fila tras perder en semifinales estarán Antonio Felix Da Costa y Norman Nato. El campeón Oliver Rowland saldrá octavo después de un trompo en los duelos, mientras que Mortara será quinto, el líder Pascal Wehrlein sexto habiendo sido eliminado en Cuartos, y Maximilian Gunther séptimo.

Pepe Martí, el piloto local, saldrá en su carrera de casa en la posición 12ª. Quedó sexto en su grupo, el de los favoritos, pero como el piloto que logró la pole había estado en el otro grupo, para él fue la 12ª plaza y para el sexto del otro grupo, el del autor de la pole, se clasificó 11º.

Parrilla de salida del ePrix de Madrid

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Tiempo Km/h
1 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37

 

  
2 Netherlands N. de Vries Mahindra 21

 

  
3 Portugal A. Felix da Costa Jaguar 13

 

  
4 France N. Nato Nissan 23

 

  
5 Switzerland E. Mortara Mahindra 48

 

  
6 Germany P. Wehrlein Porsche 94

 

  
7 Germany M. Gunther DS Penske 7

 

  
8 United Kingdom O. Rowland Nissan 1

 

  
9 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33

 

  
10 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22

 

  
11 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27

 

  
12
P. Martí Cupra Kiro
 3

 

  
13 Switzerland N. Muller Porsche 51

 

  
14 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16

 

  
15 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77

 

  
16 New Zealand M. Evans Jaguar 9

 

  
17 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14

 

  
18 France J. Vergne Citroën Racing 25

 

  
19 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11

 

  
20 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28

 

  
Ver resultados

Cuartos de la Final de la clasificación del Madrid ePrix de Fórmula E

El primer duelo, que enfrentó a Wehrlein con Da Costa, se decantó del lado del piloto portugués después de que el alemán se pasara de frenada, lo que supuso una diferencia de más de cuatro segundos entre ellos. El segundo duelo se decidió muy pronto, con un complicado inicio de Rowland que luego fue un trompo en las primeras curvas. No falló De Vries para, con un Mahindra muy competitivo, clasificarse.

Luego, Cassidy logró meter al Citroen en semifinales batiendo por 47 milésimas al coche favorito, el Mahindra en manos de Mortara. Y por último,  Nato iba más rápido que Gunther y no hubo dudas cuando luego Gunther se salió de pista.

Semifinales de la clasificación del Madrid ePrix de Fórmula E

De Vries hizo valer su papel de favorito para batir por más de tres décimas a Da Costa en la primera semifinales, en una ronda donde casualmente los cuatro clasificados son también pilotos del WEC.

Semifinal 1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1 Netherlands N. de Vries Mahindra 21 1

1'38.275

   200.523
2 Portugal A. Felix da Costa Jaguar 13 1

+0.346

1'38.621

 0.346 199.819
Ver resultados

La otra semifinal fue mucho más clara, con una salida de pista de Norman Nato que dejó el camino libre a Cassidy con el Citroen.

qsf1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1 Netherlands N. de Vries Mahindra 21 1

1'38.275

   200.523
2 Portugal A. Felix da Costa Jaguar 13 1

+0.346

1'38.621

 0.346 199.819
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Así fue el Grupo A de la clasificación del Jarama

En el Grupo A se enfrentaron el líder del campeonato Pascal Wehrlein, y los pilotos de las posiciones impares, Rowland (3º), Evans (5º), Da Costa (7º), Buemi (9º), Pepe Martí (11º), De Vries (13º), Vergne (15º), Maloney 17º) y Drugovich (19º), en una sesión que empezó con la pista mojada. Como era de esperar, las primeras vueltas fueron lentas, aunque Antonio Felix Da Costa fue el único capaz de bajar de 1:44 en los primeros intentos. 

En ese primer ataque al reloj, además de él, De Vries, Wehrlein, y Buemi estaban en posiciones de clasificarse a los Duelos, y nadie superaría al de Mahindra, que logró clasificarse como primero. Wehrlein también resistió tercero, con el campeón Rowland cuarto, y el segundo fue Da Costa, lo que dejaba a tres equipos distintos en los duelos.

Pepe Martí, en el grupo más duro, solo pudo ser sexto, aunque en posición cercana a los puntos de cara a la salida.

Pepe Martí saldrá 11º o 12º.

Resultados del Grupo A de la clasificación del ePrix de Madrid en el Jarama

Grupo A Madrid ePrix

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1 Netherlands N. de Vries Mahindra 21 6

1'41.926

   193.340
2 Portugal A. Felix da Costa Jaguar 13 6

+0.095

1'42.021

 0.095 193.160
3 Germany P. Wehrlein Porsche 94 6

+0.389

1'42.315

 0.294 192.605
4 United Kingdom O. Rowland Nissan 1 6

+0.521

1'42.447

 0.132 192.357
5 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 6

+0.864

1'42.790

 0.343 191.715
6
P. Martí Cupra Kiro
 3 6

+0.991

1'42.917

 0.127 191.478
7 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 6

+1.124

1'43.050

 0.133 191.231
8 New Zealand M. Evans Jaguar 9 6

+1.240

1'43.166

 0.116 191.016
9 France J. Vergne Citroën Racing 25 6

+1.552

1'43.478

 0.312 190.440
10 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28 6

+3.030

1'44.956

 1.478 187.758
Ver resultados

Así fue el Grupo B de la clasificación del Jarama

En el grupo B se dieron cita el segundo del mundial (Edoardo Mortara) y los pilotos en posiciones pares, Cassidy, Muller, Dennis, Eriksson, Barnard, Ticktum, Gunther, Nato y Di Grassi.

Muller fue el más rápido desde el principio, con Barnard en la segunda plaza, pero las posiciones fueron cambiando y Norman Nato, que ya había ido rápido durante la FP2 de la mañana, sorprendió con un 1:41.879 que le dejó en cabeza de cara a los últimos minutos. Cassidy bajaba a 1:41.9, ya a más de tres décimas y media del tercero, Dennis, con Mortara en posiciones de acceso. Parecía que solo cambiaría el orden de los nombres cuando Mortara se puso segundo, pero Gunther abacó bajando a Dennis, metiendo al DS cuarto.

Resultados del Grupo B de la clasificación del ePrix de Madrid en el Jarama

Grupo B Madrid ePrix

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1 France N. Nato Nissan 23 6

1'40.927

   195.253
2 Switzerland E. Mortara Mahindra 48 6

+0.470

1'41.397

 0.470 194.348
3 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37 6

+0.723

1'41.650

 0.253 193.865
4 Germany M. Gunther DS Penske 7 6

+0.821

1'41.748

 0.098 193.678
5 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33 6

+0.863

1'41.790

 0.042 193.598
6 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27 6

+0.890

1'41.817

 0.027 193.547
7 Switzerland N. Muller Porsche 51 6

+1.159

1'42.086

 0.269 193.037
8 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77 6

+1.248

1'42.175

 0.089 192.869
9 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14 6

+1.584

1'42.511

 0.336 192.236
10 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 5

+1.891

1'42.818

 0.307 191.662
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