Citroën pone en marcha el futuro de la Fórmula E

Versailles-Satory.- Este miércoles, Motorsport.com ha podido visitar la sede de Stellantis Motorsport, en Satory, Versalles, y el timing no ha podido ser mejor, ya que ha coincidido con las últimas horas de espera antes de que Citroën empiece a probar su próximo motor en la Fórmula E.

El equipo galo ha llegado este año y lo ha hecho para quedarse, asumiendo el lugar de Maserati y, cuando se marche DS Penske a finales de año, pasando a capitanear el proyecto de Stellantis en el campeonato eléctrico. Esta web ha podido recorrer las entrañas de la 'fábrica de los sueños' del grupo, con acceso a lugares que raramente se abren a los ojos de la prensa.

Además de la sala de diseño y de, por supuesto, haber disfrutado del simulador (curiosidad, el circuito que tienen puesto ahí ya es el del Jarama que albergará el Madrid ePrix el mes que viene), nos hemos adentrado en los bancos de pruebas, donde se ha podido ver por primera vez la unidad de potencia que llevarán los futuros Gen4 de Citroën y quién sabe si Opel en lugar de DS.

En Satory ya está todo listo para la primera prueba del motor del Gen4, con el que la Fórmula E planea ser más rápida que la Fórmula 1. Faltan horas, solo queda ajustar un pequeño software y podrán montarlo todo. El proceso que siguen es montar piezas en el laboratorio, las validan en uno de los bancos de pruebas, luego pasan a otro banco dinámico donde colocan todo el coche, y después sale a pista. Por tanto, el proceso ya está en marcha.

En el segundo banco de pruebas, dejada atrás la validación, llega la parte del desarrollo, donde literalmente Citroen puede hacer "todo lo que quiera", con multitud de chequeos y condiciones simuladas. "Y como se trata de un banco desarrollado por nosotros mismos, lo hemos diseñado como si fuera un coche. Lo que hay dentro es una simulación del coche, es decir, el mismo ordenador, una réplica de la batería del coche que podemos utilizar, y en cuanto al inversor, es casi como si estuviera dentro del coche. Por lo tanto, este es un banco muy útil para las pruebas de Gen4, ya que el coche aún no está en la pista, y por lo tanto es una herramienta muy útil para los ingenieros", explica uno de los ingenieros.

Van jugando con las temperaturas para exigir mas o menos a los distintos componentes, y en ese banco hacen lo que se llama 'back-to-back', que es poner dos motores juntos, y mientras uno acelera, el otro regenera. Así, la única pérdida de energía que hay es la de los cojinetes, y solo consumen mucha energía durante la transición, cuando pretenden alcanzar una determinada velocidad, pero cuando se mantienen a esa velocidad, solo consumen unos pocos vatios de energía.

En todas esas instalaciones, Citroen sigue desarrollando algunas partes del software del inversor del Gen 3 Evo y, al mismo tiempo, trabajando en el Gen 4, por lo que es casi un desarrollo paralelo, así que es bastante intenso.

Y cuando se les pregunta por el motor del futuro Gen4, explican: "Tiene más par y más potencia. Pero está fabricado para cumplir con la normativa de la FIA, y sí, es más velocidad, más rendimiento, pero no es que hayamos hecho un desarrollo para llegar a ello, son las nuevas reglas que ha puesto la Fórmula E y las perseguimos".

El cambio de neumáticos (pasarán de Hankook a Bridgestone) permite puede aplicar mucho más par motor y mucha más potencia del motor, y para concluir, sobre los mayores retos de esa nueva generación de coches, admiten: "Ha habido muchos cambios en todos los departamentos. Por ejemplo, la caja de cambios ha sufrido algunos cambios, porque le hemos dado mucha potencia. El inversor es bastante nuevo, el motor es bastante nuevo, la electrónica del coche en general es bastante nueva".

"También hay algunos sistemas hidráulicos nuevos en el coche. Así que, para todos los departamentos, es un gran paso hacia una nueva evolución. Y sí, en este momento, se está trabajando mucho en el coche Gen4".