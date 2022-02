Wolff está en desacuerdo con Hamilton sobre los comisarios de F1

Cargar el reproductor de audio

Hamilton afirmó en Barcelona este pasado miércoles que algunos comisarios tienen cierta afinidad con "algunas personas" con las que son amigos, insinuando que una relación cercana podría tener un impacto en sus decisiones.

El nuevo presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, no se refirió al sistema de comisarios en su reciente declaración sobre los cambios en la forma de arbitrar la Fórmula 1, aunque insistió en que no creía que los comisarios mostraran una preferencia sobre unos pilotos u otros.

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, por su parte, habló sobre el tema que sacó su pilotos, y dijo que la clave era tener consistencia: "Creo que necesitamos profesionalismo en la sala de comisarios".

"No creo que haya preferencias, sinceramente, son personas inteligentes. Pero lo más importante es que siempre que hablemos de la dirección de carrera, del apoyo que tendrán, o de los comisarios, tiene que haber un estándar", explicó.

"Esto es lo que nos merecemos, y esto es lo que todo el mundo espera. Creo que hay gente muy buena en la que podemos basarnos. Lo más importante, y todos hemos hablado de ello el año pasado, fue el tema de la inconsistencia".

"No debería haber mucho margen para interpretar las reglas. No debería haber mucha, por así decirlo, indulgencia, dependiendo de cuál sea el resultado", comentó Wolff.

"Pero las reglas son las reglas. Creo que como todo se está reestructurando, tengo fe en que Mohammed mejorará todas estas estructuras".

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo que las reglas dejan demasiado espacio para la interpretación por parte del control de carrera y los comisarios, especialmente en áreas controvertidas, como los límites de la pista.

"Creo que muchos de los problemas tienen que ver con el reglamento en sí, porque hay normas muy complicadas que dejan espacio para la interpretación. Pienso que el de los límites de los trazados es una obviedad, en cualquier otro deporte si te pasas de la línea blanca, estás fuera".

"Y tienes una situación como la que tenemos actualmente en la que en algunas curvas está bien, en otras no. Creo que, para los aficionados, incluso para los equipos y los pilotos, es confuso. Así que lo que se necesita son reglas claras, que sean más fáciles de vigilar", insisitó.

Horner se mostró de acuerdo con la sugerencia de Wolff de que los comisarios no han mostrado una preferencia, y dijo que confiaba en que Ben Sulayem se asegurara de que el sistema fuera más eficaz.

"Ahora, todos nos hemos visto perjudicados por decisiones de los comisarios con las que no estamos contentos. Estoy de acuerdo con Toto en que no creo que haya una preferencia intencionada. No tengo conocimiento de que los comisarios viajen con los pilotos a las carreras".

"En Mohammed tenemos un nuevo presidente que está buscando reforzar la estructura, y traer el equivalente a un VAR. Es algo que los mejores equipos tienen a su disposición".

"Creo que dar una mejor infraestructura para tomar mejores decisiones con reglamentos más claros es algo por lo que hay que luchar, pero no creo que haya habido ninguna preferencia por parte de los comisarios durante las últimas temporadas", zanjó.